EUROPE 1 ET VOUS - À Nice, les 4.000 caméras de vidéosurveillance rassurent les habitants

Nice est-elle la ville la mieux surveillée de France ? C’est en tout cas ce que revendique la mairie avec ses plus de 4.000 caméras installées dans les rues de la ville. Chaque jour, elles enregistrent en direct les moindres faits et gestes des niçois. Un dispositif qui rassure les habitants de cette ville de la Côte d'Azur.

"On est vraiment très tranquille"

Sur les 4.000 caméras que compte la métropole niçoise, une a été récemment installée juste devant l'immeuble d'Anne-Marie. Ce nouveau dispositif a changé son quotidien. "Ça fait une très grande différence. Il y avait des tas de nuisances, il y a eu des vols… Et depuis, on est vraiment très tranquille, ça n'arrive plus", assure la riveraine.

Le dispositif rassure aussi Christian, Niçois de toujours, qui s'inquiète parfois pour la sécurité de ses enfants. "À Nice, il y a un endroit qui est terrible la nuit, c'est l'avenue Jean Médecin. J'ai des enfants qui font attention quand ils sortent avec leurs copines parce qu'il y a des bandes qui arrivent et qui essaient d'agresser. Et c'est bien qu'on puisse tracer ces petits voyous", félicite-t-il.

L'avenue Jean Médecin, c'est d'ailleurs à cet endroit que Juliette, la vingtaine, a eu une mésaventure avec un ami il y a quelques jours. Heureusement pour eux, les caméras de surveillance ont tout filmé. "Cela sert beaucoup parce que mon ami s'est fait agresser et s'est fait voler son téléphone. On a pu retrouver la personne grâce aux caméras de surveillance. Et on a récupéré le téléphone", détaille-t-elle. Comme la jeune fille, tous les Niçois croisé dans la rue sont largement convaincus par l'utilité de ses caméras.