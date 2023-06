Lutte contre les incendies : les caméras de vidéosurveillance au secours des pompiers

Le retour des barbecues, des après-midis au bord de la piscine, des apéros tard le soir… Pas de doute, l'été arrive officiellement dans une semaine. Mais avec lui, il y a aussi les côtés négatifs, les moustiques par exemple mais, bien plus grave, les incendies. L'été dernier, plus de 70.000 hectares ont brûlé et ça pourrait être la même chose cette année, même si des moyens supplémentaires sont mis en place. Plus de 90 % des incendies sont d'origine humaine, c'est donc plus que jamais l'occasion de rappeler les pratiques à éviter.

Le danger des mégots de cigarettes

À ces périodes de sécheresse et de fortes chaleurs, il faut évidemment éviter les barbecues. Mais le point le plus dangereux encore et le plus fréquent surtout, ce sont les départs de feu causés par les mégots de cigarette.

"Avec une partie à 900 degrés déposée dans la nature sèche avec du vent, ce sont des éléments très défavorables pour l'éclosion de sinistres et on a un travail de prévention très fort à faire auprès de la population", explique le lieutenant colonel Jean-Paul Bosland, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. "Il faudra s'adapter et être prudent sur tout ce que ce qui peut être anodin parfois. Vouloir faire un barbecue, c'est sympa, sauf que sur certaines périodes, il faut éviter de le faire."

De la même manière, et ça concerne les mairies comme les particuliers, il ne faut pas laisser d'amas de végétaux sécher dans les jardins ou sur la voirie. C'est depuis ces endroits que partent la plupart des feux de forêt.

Installation de caméras de vidéosurveillance dans les forêts

Et certains départements qui avaient été très touchés l'été dernier vont encore plus loin. En Gironde, par exemple, les pompiers s'apprêtent à installer des caméras dans les forêts, dans les zones à risques pour les aider.

"Ça va nous permettre d'élargir les périodes de surveillance au-delà des périodes habituelles", détaille Marc Vermeulen, directeur général du Sdis de la Gironde. "Ensuite, avec le report des images, nous pourrons faire une évaluation du risque et notamment donner des priorités d'engagement, dès lors, où par exemple, on a plusieurs feux en simultané sur le département en fonction de la physionomie des fumées. Et puis, dernier lieu, pouvoir mettra à la disposition de la justice des images, lorsqu'on a des doutes sur le départ de feux."

Ces caméras pourraient servir très rapidement puisque la toute première sera installée en début de semaine prochaine.