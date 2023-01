EUROPE 1 & VOUS - Compteur Linky : l'addition va être salée pour les récalcitrants

Si vous n'avez pas adopté Linky, ce compteur électrique vert fluo qui permet de relever votre consommation à distance, désormais, vous allez payer plus cher. Depuis le 1er janvier 2023, les récalcitrants, moins de 10% des clients d'Enedis, devront payer un forfait supplémentaire d'environ 50 euros par an. Pour l'instant, une seule solution existe pour y échapper : envoyer un autorelevé de l'électricité consommée. Un sursis encore pour deux ans. De quoi faire grincer des dents les habitants de Marseille rencontrés par Europe 1.

"50 à 60 euros par an pour un relevé"

Dans sa maison de village du quartier portuaire de l'Estaque, Denis vient de faire les calculs. "Ça nous revient à peu près à 8,60 euros tous les deux mois, donc 50 à 60 euros par an pour un relevé. C'est plus cher que le tarif du compteur."

Dans le voisinage, Jacqueline se rassure puisqu'il existe encore une solution provisoire pour ne pas avoir à payer cette somme. "Je ne paierai pas. J'enverrai tous les deux mois mon relevé et ça me suffit", explique la Marseillaise.

"C'est le choix des gens de ne pas vouloir de compteur Linky"

Mais en 2025, ça ne sera plus possible. Les 5,33 € seront prélevés chaque mois, ce qui laisse perplexe Elisabeth Pelliccio, la présidente du comité de quartier Saint-Antoine."D'ici deux ans, on avisera à ce moment-là. On ne le prend pas très bien. C'est le choix des gens de ne pas vouloir le compteur Linky et il faudrait que ce soit respecté. Ça fait quand même 60 euros. On va réfléchir, mais bon, il va falloir me convaincre."

Enedis estime à moins de 4 millions les foyers non raccordés à Linky, certains par choix, d'autres par impossibilité technique. Ces derniers ne seront pas facturés pour leurs relevés.