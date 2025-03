Études : pourquoi les femmes peinent encore plus à décrocher des diplômes d'ingénieur ?

Selon une enquête publiée cette semaine par le cabinet Global Contact, la proportion de femmes diplômées dans les formations scientifiques et techniques plafonne en France, à près de 20% quand la moyenne européenne gravite autour de 30%. L'ingénierie reste un territoire d'hommes difficiles d'accès, car l'orientation des femmes est très souvent "empêchée" par un nombre d'obstacles pendant les études.

Depuis qu'elles sont petites, elles entendent dire que les filles sont faites pour les matières littéraires. Rares sont celles qui ont des mères mécaniciennes ou informaticiennes. Alors devenir ingénieure n'est pas vraiment naturel.

Lilou, 22 ans, est en dernière année à l'école Centrale Supélec : "Quand je disais que je me projetais dans les études d'ingénieur, on me disait 'Ah bon ?'. Enfin, l'étonnement des gens face à ça, on n'y pense pas assez, on ne conscientise pas assez".

"On se dit toujours qu'on n'a pas assez bien fait les choses"

Dans cette enquête, plus de 40% des étudiantes interrogées affirment avoir été découragées par leur entourage. C'est le cas de Philippine, 29 ans : "J'étais la seule fille de ma classe, au lycée et des fois, on entendait des remarques 'non mais madame, vous lui avez mis une bonne note parce que c'est une fille'. Ça n'a pas de sens, on se dit toujours qu'on n'a pas assez bien fait les choses. Peut-être que finalement, on n'est pas si forte que ça".

Encore aujourd'hui, dans le monde du travail, les choses peuvent être difficiles : "Je travaille actuellement chez Airbus. Quand j'ai débuté, j'avais du mal à affirmer mon avis. Ça arrivait qu'on nous coupe la parole. Maintenant, j'ai une phrase en tête, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas prendre en compte mon avis. En général, ils sont assez désarçonnés et ils n'ont rien à dire".

Le rapport invite donc les écoles d'ingénieurs à se mobiliser sur le sujet et à mener des campagnes d'informations dès le collège.