«Ça a été super utile» : même en école d'ingénieurs, les remises à niveau en maths font le plein

REPORTAGE

Les élèves français ne sont pas bons en mathématiques. C'est le constat inquiétant que dresse le classement Pisa, qui évalue le niveau de maths des élèves de 81 pays. La France ne se classe que 23e, un score très faible et inquiétant. À la sortie du bac, certains élèves ont toujours des lacunes, y compris chez ceux qui s'orientent vers des écoles d'ingénieurs. Alors, pour éviter le décrochage, plusieurs écoles d'ingénieurs proposent des formations de remise à niveau pendant un mois avant le début des cours. C'est le cas dans cet établissement de la banlieue parisienne, où Europe 1 s'est rendue.

Indispensable

Difficile pour les non-initiés de suivre ce cours de maths d'école d'ingénieurs, tellement le niveau est élevé. Devant la professeure, une trentaine d'élèves note consciencieusement chaque équation inscrite sur le tableau. Au deuxième rang, Mathieu est particulièrement à l'aise. En entrant dans cette école, il a suivi des cours de soutien pour être sûr d'avoir le niveau. "Pour moi, c'était plus une remise à niveau en physique. J'avais un petit retard mais que j'ai pu rattraper facilement. Pour ma part, ça a été super utile", explique-t-il au micro d'Europe 1.

À côté de lui, Naël a, lui aussi, suivi ses cours de rattrapage pour parfaire son niveau en mathématiques après le baccalauréat. "C'était plus approfondi que la terminale. On a eu beaucoup de choses nouvelles qu'on n'avait pas par rapport aux anciens programmes, donc c'était vachement pratique", confie l'élève, satisfait. Abdelrhani Daoudi est professeur de mathématiques. C'est lui qui s'est chargé de remettre les élèves à niveau ces deux dernières années. "L'idée, c'était de renforcer des révisions sur des notions du collège et du lycée qui sont nécessaires pour la facilité de la poursuite des études", détaille-t-il. Tous les élèves sont formels : cette remise à niveau était indispensable pour pouvoir bien réussir dans leurs études.