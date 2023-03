Espagne, Roumanie, Belgique... Les étudiants français choisissent l'étranger pour les formations médicales

Belgique, Roumanie, Espagne... Ces destinations sont prisées pour les jeunes Français qui décident de partir apprendre les métiers du soin à l'étranger. En Espagne, 11.400 élèves sont inscrits cette année, soit 23% de plus comparé à 2020. Ces étudiants préfèrent tenter leur chance dans des facultés privées étrangères plutôt que de compter sur le système français.

Qualité des cours

Après deux échecs au concours d'entrée en médecine, Louise a fait le choix de partir tenter sa chance en Roumanie. Elle est désormais en huitième année d'études là-bas.

"Ce n'est clairement pas des études bradées. La qualité des cours est très correcte. J'ai toujours fait des stages d'été en France et je n'ai jamais eu de remarque négative sur mon niveau. La Roumanie m'a offert cette opportunité d'exercer le métier dont j'avais toujours rêvé contrairement à la France", explique Louise au micro d'Europe 1.

Des études à 14.000 euros l'année

Certains étudiants décident de partir directement à l'étranger sans essayer le concours en France. C'est le cas de Louisa qui étudie en deuxième année de kinésithérapie à Madrid. "La réforme venait de passer, il n'y avait plus qu'un an pour passer le concours. Je ne voulais pas perdre une année de plus. Ce sont des écoles qui sont payantes. Au début, j'avais un peu peur de payer un diplôme mais finalement il a fallu beaucoup travailler", détaille-t-elle.

Ces formations coûtent jusqu'à 14.000 euros l'année mais elles séduisent de plus en plus de jeunes Français. "Dans ma promo, la majorité des personnes n'ont pas réussi médecine en France mais il y a également de plus en plus de post-bac", ajoute Louisa. La grande majorité d'entre eux décident de rentrer en France pour exercer.