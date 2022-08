Épisode caniculaire : pourquoi le musée de Cluny est un lieu idéal pour se rafraîchir ?

"La journée de mercredi sera la plus chaude à l'échelle nationale", a averti Météo-France. La France entre donc dans le dur du troisième épisode caniculaire enregistré depuis juin, avec des températures qui vont souvent être supérieures ou égales à 35°C avec des pointes à 39 ou 40°C sur le sud-ouest, a précisé l'institut météorologique.

Le musée de Cluny

Direction le musée de Cluny, le musée du Moyen-Âge et le seul musée national consacré à 1.000 ans d'histoire. Il vient de rouvrir au public après plusieurs années de rénovation. Niché dans le Quartier latin à Paris, près du boulevard Saint-Michel, il possède un trésor de fraîcheur impossible à déceler de l'extérieur.

"La première réaction, c'est d'abord une réaction visuelle. C'est un wow de stupéfaction parce que cet espace est aujourd'hui sous le niveau de la rue et donc de l'extérieur, on ne se rend pas compte de cette majesté et ce qui fait aussi qu'on conserve une grande fraîcheur, c'est qu'on est à moitié sous terre", explique Aline Damoiseau, la responsable de la communication du musée.

"Un lieu dans lequel on se rend volontiers"

Sur place, vous pourrez découvrir le frigidarium, construit à la fin du 1er siècle. Une spectaculaire salle des bains froids avec sa voûte d'origine de14 mètres de haut dans laquelle il fait 20 degrés. "C'est une salle qui était dédiée aux bains froids. Et encore aujourd'hui, même si les bains ont disparu en tant que telle, lorsqu'on entre, on a cette sensation de fraîcheur qui nous enveloppe assez vite", poursuit-elle.

"Même pour nous, agents du musée, c'est un lieu dans lequel on se rend volontiers par des chaleurs comme celle d'aujourd'hui", ajoute Aline Damoiseau. Des frigidariums comme celui-ci existent aussi à Aix-les-Bains, à Narbonne avec le labyrinthe souterrain de l'Horreum, ou encore le musée des Beaux-Arts de Tours qui abrite aussi des souterrains antiques et bien frais.