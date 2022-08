ÉPISODE 4 - Rencontre avec Baptiste et son premier séjour au camping Le Mas

Certains sont encore en vacances, d'autres de retour au travail. Cette semaine, Europe 1 vous emmène au camping Le Mas, près de Martigues. Pour Baptiste, il n'est jamais trop tard pour tester ce genre d'expérience. À 20 ans, il a effectué son premier séjour dans un camping et une chose est sûre, il repart la tête remplie de beaux souvenirs.

"Je n'avais jamais fait de camping, je pars dans 1h, je suis dégoûté", lance-t-il en refermant le coffre de sa voiture. "J'ai commencé avec la pétanque le premier soir, c'était super sympa. Ensuite, avec le tournoi de foot qui était incroyable, on était au moins 60 !", s'exclame-t-il.

"On se retrouvera peut-être l'année prochaine"

Pendant ses vacances au camping, Baptiste a profité de la piscine mais aussi de la plage avec les amis qu'il s'est fait sur place. Car, ici, il est très facile de rencontrer du monde. "On s'est fait des groupes de potes, des Lillois, moi je viens de Nice et je vais peut-être monter à Lille ou ils vont descendre à Nice. On se retrouvera peut-être l'année prochaine", raconte-t-il.

Des rencontres de tout âge

Le jeune homme reste étonné d'avoir aussi sympathisé avec des vacanciers qui n'étaient pas de sa tranche d'âge. "Je ne pensais pas que j'allais sympathiser avec des adultes qui sont pères de famille, mères de famille, des parents. Et quand on les voit dans le camping, on se dit bonjour comme si on était devenu presque amis alors qu'on a peut-être 30 ou 40 ans d'écart."

Des vacances trop courtes pour Baptiste mais des moments qu'il n'oubliera jamais". "On s'est éclatés, ça vaut tout l'or du monde", confie-t-il.