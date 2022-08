ÉPISODE 3 - Rencontre avec Rosie, la gérante du camping Le Mas

L'été se termine, les vacances scolaires aussi. Pourtant, les campings sont encore loin d'être vides. Ceux qui partent après tout le monde et qui prennent du repos en septembre ont commencé à investir les lieux. Europe 1 est parti découvrir le camping du Mas, près de Martigues dans les Bouches-du-Rhône, où Rosie s'active. La gérante s'occupe de la réception, accueille tout sourire les nouveaux campeurs, et va saluer ceux qui sont déjà installés.

Une grande affection envers ses clients

Elle se met au volant de sa voiturette pour arpenter les allées de son grand camping. "C'est très confortable", avoue Rosie. "Nous avons 300 emplacements dont 200 locatifs."

Cette année, la saison a été "très bonne" pour Rosie. "Déjà, il y a eu un temps magnifique, cela a incité beaucoup de touristes à venir." Dès le début de saison, le soleil était au rendez-vous. "Une chance" pour la gérante, qui a pu accueillir "beaucoup de monde, beaucoup d'Allemands, beaucoup de Suisses et beaucoup de Belges".

Rosie résume sa saison en un mot, "le bonheur". "On a toujours eu des gens qui découvrent la région et le camping, et même des premiers campeurs !" ajoute-t-elle très enthousiaste.

Son rôle de gérante, elle le porte avec fierté et allégresse. Le côté humain de son métier, elle ne s'en lasse pas. "Connaître les gens, pouvoir leur faire passer de bonnes vacances… Il y a beaucoup d'ennui, il ne faut pas croire que c'est tout rose. Mais le maître mot, c'est qu'il faut que ça plaise pour que les gens le sentent et puissent profiter aussi".