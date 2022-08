Malgré l'affluence sur la route des retours, plusieurs vacanciers profitent encore de l'été

Les vacances ne sont pas encore tout à fait terminées. Malgré les 770km de bouchons cumulés enregistrés ce samedi et une journée classée rouge dans le sens des retours par Bison Futé, plusieurs Français ne comptent pas reprendre le chemin du travail dans l'immédiat. Illustration dans le camping Le Mas, près de Marseille, où Europe 1 s'est rendue.

Pour Simone et sa famille, les valises sont bouclées et la voiture est bien chargée. Le départ est imminent mais pas la fin des vacances. "On a bien profité du soleil, on a eu 15 jours magnifiques, camping au top. Encore une semaine de vacances chez nous en Normandie et puis après, on reprend le travail. On s'est bien reposé donc on va reprendre en pleine forme", se réjouit-elle.

Un chassé-croisé à la réception du camping

Martine et son mari, eux, sont retraités et donc libérés du stress de la rentrée. Pourtant, ils partent tôt et ont même adapté leur itinéraire pour éviter les bouchons. "On devait remonter la vallée du Rhône et là, on va faire un détour. On espère que ça va aller".

A la réception du camping aussi, c'est le chassé croisé. Patrick et Nathalie arrivent enfin après une route de nuit et ont soigneusement évité les deux mois d'été les plus fréquentés : "On vient deux fois par an. On est venus du 15 juin au 30 juin et maintenant du 20 août jusqu'au 12 septembre"

En attendant de pouvoir récupérer les clés de leur bungalow, direction le bord de la piscine pour ce couple, bien content d'avoir échappé aux kilomètres de bouchons.