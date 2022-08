ÉPISODE 1 - Rencontre avec Jacques et Claudine, les doyens du camping Le Mas

Pendant que certains préparent la rentrée, d'autres petits veinards profitent encore des vacances. Cette semaine, Europe 1 vous emmène au camping Le Mas, près de Martigues. Pour Jacques et Claudine, c'est le lieu de villégiature par excellence. Ils y passent leurs étés depuis 40 ans. Cette année, ils y ont installé leurs caravanes pour quatre mois. Jacques et Claudine nous accueillent sous l'auvent de leur caravane. Ici, ils sont un peu les doyens du camping.

"Ça fait 40 ans que je suis dans le camping. Depuis, on n'a plus bougé et on est vraiment venu par hasard", se souvient Jacques. "On est venus le nez au vent. Puis, on s'est fait des amis et donc on est revenu tous les ans", ajoute son épouse.

Le souvenir "de soirées extraordinaires"

Quant à leurs plus beaux souvenirs dans le camping : "le tir à la corde", sourit Jacques. "Il y avait des soirées dansantes extraordinaires. On se retrouvait avec des tablées de 20 personnes. C'était merveilleux. Malheureusement, ça n'existe plus. On danserait peut-être moins", sourit Claudine. Car ce qui a changé en quelques années, c'est le fait que "les gens avaient, comme nous, des caravanes qu'ils laissaient en place, donc on se connaissait tous", explique-t-elle. "C'est vrai que maintenant avec les mobil home, les gens ne viennent qu'une semaine, donc on n'a pas trop le temps de sympathiser qu'ils repartent déjà", regrette l'habituée.

Jacques et Claudine, à l'inverse, passent désormais quatre mois au camping, de juillet à octobre. Et une fois la saison touristique passée, "il y a beaucoup d'étrangers qui viennent mais ce n'est plus pareil, c'est plus calme, il n'y a plus la même ambiance", remarque Claudine. L'occasion pour le couple de se reposer et de continuer à profiter de l'ambiance du camping, car même si "l'esprit camping" a un peu changé au fil des années, "si on est toujours là, c'est bien parce que ça nous plaît. C'est un peu la famille pour nous", sourit le couple.