Rentrée scolaire : les astuces pour payer moins cher les fournitures de ses enfants

Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire. Avec l'augmentation des prix des fournitures, c'est la course aux bons plans actuellement. La plupart des parents sont en quête de bonnes affaires pour acheter des cartables, trousses, cahiers ou calculatrices moins chères. Europe 1 a fait le tour des petites combines pour de grosses économies. Première solution pour réduire la facture, opter pour les achats groupés : des grandes commandes, passées à plusieurs et qui reviennent donc moins cher.

Des sites d'occasion spécialisés

Dans le Pas-de-Calais, la FCPE, l'association des parents d'élèves, vend des kits de fournitures scolaires 30% en dessous des prix affichés en grande surface. Le tout contre une adhésion à 11 € par an. Un investissement vite rentabilisé. "Le plus intéressant surtout, c'est vraiment le kit papeterie, c'est tout ce qui est cahiers, copies, classeurs... Ça tourne aux alentours de 50-55 euros et c'est quand même beaucoup plus avantageux que dans les grandes surfaces", explique Angie, membre de l'association.

Autre avantage de ces achats groupés, les prix sont fixés en mars et garantis jusqu'au mois de décembre. Toute l'année, les familles peuvent donc acheter des fournitures à un prix qui ne varie pas. Autre rempart contre l'inflation, passer ses commandes sur des sites d'occasion spécialisés. Mère de quatre enfants, Cécile a testé la plateforme Beebs. "J'achète notamment les tenues de sport et les baskets pour les cours d'EPS. Par exemple, j'ai déjà trouvé des chaussures à 20-25 euros avec les frais de port, alors qu'elles coutaient 80 euros neuves. Ça me permet d'économiser entre 50 et 70 % du prix neuf." Autant de solutions qui pourraient intéresser les Français, alors que le prix des fournitures cette année devrait augmenter de 10 à 25 %.