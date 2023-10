Enseignant tué à Arras : Guillaume, ancien élève, évoque un professeur apprécié de tous

La France s'est réveillée samedi en alerte attentat, au lendemain du meurtre d'un professeur de français devant un collège-lycée d'Arras, poignardé à mort par un jeune homme fiché pour radicalisation, un acte qualifié de "terrorisme islamiste" par Emmanuel Macron. Dominique Bernard, 57 ans, professeur de français, amoureux de littérature, père de trois filles, a été sauvagement tué dans une attaque au couteau. Guillaume, un ancien élève, a tenu à lui rendre hommage vendredi soir.

"C'est quelqu'un que je n'oublierai jamais"

"Je me devais de lui rendre hommage. C'était un très bon professeur, gentil, appréciable, avec qui on pouvait rigoler et des fois déborder un peu du cours, il était apprécié de tout le monde. C'était quelqu'un de passionné par son métier, il adorait ce qu'il faisait. C'est quelqu'un que je n'oublierai jamais, un super professeur", témoigne-t-il au micro d'Europe 1.

Bouquet de roses blanches à la main, Guillaume ne comprend pas qu'une telle attaque ait pu avoir lieu dans son ancien établissement scolaire. "Je n'ai même pas les mots pour dire à quel point l'acte est effroyable. Je ne comprends pas comment quelque chose d'aussi grave peut se passer dans l'enceinte du lycée. Ça a toujours été un collège, un lycée calme où il n'y a jamais eu de souci particulier et là, le fait de savoir que quelqu'un est entré et a tué mon ancien professeur et blessé d'autres personnes que je connaissais, comme mon professeur de sport, ça me fait trembler", confie-t-il.