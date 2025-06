Lutte contre le terrorisme : «Il y a un lien évident entre immigration et insécurité», affirme le député Charles Rodwell

"Il y a un lien évident entre immigration et insécurité", a affirmé Charles Rodwell, député Ensemble pour la République des Yvelines, invité de La Grande interview Europe 1-CNews vendredi, qui propose une loi visant à renforcer la prévention des actes terroristes, en ciblant plus spécifiquement les individus à la fois radicalisés et atteints de troubles psychiatriques graves.