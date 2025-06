Étudiant tué pour des bitcoins : trois hommes condamnés à des peines de 25 et 30 ans de prison

Les trois hommes — Mickaël Calabrese, 36 ans, Dylan Hoguin, 26 ans, et Benjamin Ardoin, 22 ans — ont été reconnus coupables d'avoir assassiné Simon Arthuis, un étudiant de 19 ans en août 2021 en Haute-Saône, pour lui voler ses cryptomonnaies.

Mickaël Calabrese, instigateur de l'assassinat de son amant Simon Arthuis, a été condamné vendredi à Vesoul à 30 ans de réclusion criminelle, dont deux tiers de sûreté, et ses deux co-accusés, animés par l'envie de s'approprier les bitcoins de leur victime, à 25 ans d'emprisonnement.

La victime avait reçu 46 coups de couteau

Mickaël Calabrese, 36 ans, Dylan Hoguin, 26 ans, et Benjamin Ardoin, 22 ans, ont été reconnus coupables d'avoir assassiné l'étudiant de 19 ans dans la nuit du 17 au 18 août 2021 à l'étang de Plancher-Bas, en Haute-Saône. Les deux premiers ont en revanche été acquittés des faits de complicité de tentative d'assassinat et de tentative d'assassinat commis la veille sur le jeune homme, lors d'une sortie urbex à Bavans (Doubs). Ils ont seulement été reconnus coupables de complicité et de "violences avec arme" pour ces faits.

Jonathan Calabrese, frère jumeau de l'instigateur du crime, a été condamné à cinq ans de prison pour ne pas avoir empêché l'assassinat. Le corps sans vie de Simon Arthuis avait été découvert immergé dans l'étang de Plancher-Bas. L'étudiant originaire de Tours avait été drogué avant les faits. Victime de 46 coups de couteau sur la gorge et le haut du corps, il avait été jeté encore agonisant dans l'eau.

Les trois principaux accusés ont reconnu avoir préparé l'assassinat de Simon Arthuis dès le mois de mai 2021 pour lui voler ses cryptomonnaies, estimées à près de 200.000 euros. En revanche, ils ont tous nié être les auteurs des coups de couteau, s'accusant mutuellement. Le projet meurtrier est né dans l'esprit de Mickaël Calabrese quand son amant a décidé de se séparer de lui, ce qu'il n'a pas supporté.