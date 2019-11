Engagement des artistes pour l'écologie : "Tout citoyen peut agir", insiste Charles Berling

INTERVIEW

Arrêt des bouteilles plastiques, moins de viande, plus de covoiturage… Voici une partie des 42 gestes que se sont engagés à respecter une soixantaine d'artistes, musiciens, chanteurs, acteurs et humoristes dans une tribune publiée dans le quotidien Le Monde, jeudi, à la veille du Black Friday. Parmi eux, Charles Berling est convaincu que "plus on va faire pression pour que la société s'organise autrement, et plus on va trouver des solutions" [plus respectueuses de l'environnement].

Invité du Grand journal du soir, le comédien, qui veut "apprendre à ne pas être dans cette surconsommation qui nous a été un peu imposée en 40 ans", milite pour que tout le monde "change au mieux ses habitudes".

"Je mange beaucoup moins de viande et je ne suis pas moins heureux", explique-t-il. Se défendant de "faire la leçon" à des gens moins aisés et assurant "comprendre quand les 'gilets jaunes' disent que la fin du mois est la fin du monde", le célèbre acteur estime que "même quelqu'un dans la précarité peut essayer de chercher une solution [écologique] qui n'est pas forcément plus cher".

"Plus on sera nombreux à dire que cette solution est possible, plus les industriels vont comprendre et changer aussi eux-mêmes leurs modes de productions", avance-t-il. Autre phénomène dans le viseur de l'artiste, l"'état de sidération qui consiste à dire : 'je ne peux rien faire'". "Il y a un effort à faire sur la communication, il faut dire aux gens que si, c'est possible". Et de conclure : "Tout citoyen peut agir".