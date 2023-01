Énergie : pour faire des économies, cette mairie ne sera ouverte que 4 jours par semaine

Particuliers, professionnels, collectivités… L'inflation continue de frapper tout le monde de plein fouet, malgré un ralentissement de sa progression en décembre 2022. Conséquence, tous s’adaptent pour tenter de réduire ses factures. Dans le Bas-Rhin, la commune de Saverne, 12.000 habitants, a ainsi décidé de fermer sa mairie un jour de plus par semaine - le vendredi - jusqu’au 31 mars pour faire des économies de chauffage.

Dans la commune de Saverne, un petite affiche alerte les visiteurs sur les changements d'horaires de la mairie. Crédits photos : Mélina Facchin

Des factures de gaz et d’électricité qui quadruplent !

"On s’attendait à ce que ce soit compliqué, mais pas autant", résume Stéphane Leyenberger, le maire de la ville. L’élu a fait ses calculs et avec son nouveau contrat d’électricité en date du 1er janvier 2023, cette année, ses factures d’énergie devraient plus que quadrupler ! "D’habitude, on a un budget énergie de 400.000 à 500.000 par an", précise-t-il. "Mais en 2023, si on continue de consommer comme avant, on subira une hausse de 1,6 million d’euros supplémentaires !", s’exclame-t-il.

Alors pour faire face à cette hausse vertigineuse, il a fallu trouver des solutions, notamment fermer la mairie le vendredi. "Couper le chauffage un vendredi soir pour le rallumer le dimanche soir, c’est un laps de temps trop court pour faire de véritables économies. Ça coûte presque plus cher de l’arrêter et de le redémarrer", explique Stéphane Leyenberger au micro d'Europe 1. "On estime que si on peut le faire sur trois jours, on aura déjà des résultats tangibles", ajoute-t-il, précisant que les employés de la mairie continueront de travailler 35h par semaine, mais en quatre jours désormais.

Tout un pan d’autres mesures de sobriété

Cette décision vient s’ajouter à tout un pan d’autres mesures de sobriété : le thermostat à 19 degrés dans les locaux municipaux, voire 15 degrés dans les gymnases, l’extinction de l’éclairage public dès 21h (contre minuit auparavant) et jusqu’à 6 heures le lendemain matin, le report de certains événements au printemps, saison "moins énergivore". Avec tous ses efforts, le maire de Saverne espère faire "environ 400.000 euros d’économies". Il compte aussi sur une aide promise par l’État et sur une augmentation automatique de la taxe foncière de 7% pour renflouer un peu ses caisses.

"On espère limiter l’impact de la hausse des prix de l’énergie au double d’une année normale, plutôt qu’au quadruple", explique Stéphane Leyenberger au micro d’Europe 1. "C’est quand même aberrant de se réjouir de ne multiplier les coûts de l’énergie que par deux, ce qui est déjà énorme", soupire-t-il. Mais "pas le choix", sinon l’électricité et le gaz représenteront 10% du budget 2023 de sa commune.