Crise énergétique : ces communes qui économisent en coupant l'éclairage public la nuit

Faire face à la crise énergétique, c'est l'enjeu pour les villes et les villages français. Alors, pour y arriver, certains maires déploient des astuces, comme éteindre les lumières inutiles. Un geste simple qui a été repris par les communes et qui fonctionne très bien selon Enedis. Le gestionnaire énergétique parle d'une baisse historique de la consommation avec -20% sur les 15 premiers jours de décembre, grâce notamment au simple fait de couper l'éclairage public la nuit. La commune de Chanteloup-en-Brie, en Seine-et-Marne, s'y est mise depuis un petit moment.

Des économies de 15 à 20%

La ville a commencé par réduire l'intensité lumineuse. L'an dernier, elle a remplacé les vieilles ampoules par des LED. Mais depuis un mois, tout l'éclairage public est éteint entre minuit et 5 heures du matin. Alors forcément, la facture s'est allégé pour Olivier Colaisseau, maire de Chanteloup-en-Brie. "L'éclairage public représente entre 30 et 40% de la facture énergétique d'une collectivité comme la nôtre. Couper un tiers du temps, le calcul est vite fait, vous pouvez économiser 15 à 20% de votre facture. En sachant que le prix de l'électricité va être multiplié par trois l'année prochaine", précise-t-il.

"C'est donc une économie très importante et indispensable pour pouvoir passer l'hiver justement", ajoute le maire.

Les habitants partagés

Plus de lumière la nuit, ça ne dérange pas Emilien, surtout que quelque chose a changé quand il lève les yeux au ciel. "On peut enfin revoir les étoiles, retrouver un peu des ambiances de campagne qu'on a perdues dans nos villes. Et je trouve cela plutôt agréable", souligne-t-il.

Au contraire, d'autres sont plus inquiets, comme Sofia, employée d'une boulangerie. Elle y va chaque matin en prenant sa voiture et le trajet de dix minutes est devenu périlleux. "Ce n'est plus éclairé maintenant, on n'est pas habitués. La rue plus loin, il y a plein de bosses avec des bouches d'égouts dessus. Et même, il pourrait y avoir quelque chose qui apparaît devant nous sans qu'on ne s'en rende compte", déplore-t-elle.

Il faudra pourtant s'habituer. Le maire de la commune veut maintenir éteint l'éclairage public de nuit toute l'année prochaine.