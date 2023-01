Énergie : ces deux applications pour smartphone qui permettent de réduire la facture

Des aides précieuses à portée de main pour les consommateurs. Face à la hausse de la facture d'électricité qui sera environ de 15% en février, même avec le bouclier tarifaire, la chroniqueuse Sophie Brafman propose des applications pour smartphone à télécharger pour nous aider à adopter les bons gestes, dans la lignée de ceux promus par le gouvernement. Dans l'émission Bienfait pour vous, elle met en avant deux applis qui vont nous permettre de surveiller nos dépenses énergétiques, et ainsi éviter de surconsommer.

Synthétiser notre consommation

Pour les ménages qui disposent d'un compteur Linky - comme 34 millions de foyers -, depuis le 15 décembre 2022, on peut télécharger gratuitement Enedis à ses côtés. "Elle vous permet de suivre en direct vos consommations énergétiques, mais également de savoir quels sont les postes les plus énergivores", détaille la chroniqueuse au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez. Cette application propose un tableau de bord complet, avec des graphiques et des schémas qui synthétisent notre consommation.

"Surtout, vous allez avoir des bonnes astuces pour tout synthétiser", enchérit Sophie Brafman. La chroniqueuse énumère par exemple le dégivrage de son congélateur : trois millimètres de givre en moins représentent 30% d'efficacité en plus, ce qui aide à moins consommer. Il y a également le fait de réguler son chauffage, d'arrêter son chauffe-eau si on s'absente de son domicile plusieurs jours ou débrancher sa télévision. Aussi, il est plus économique de faire bouillir son eau dans une bouilloire électrique plutôt qu'en utilisant une plaque de cuisson.

Anticiper et agir immédiatement

De l'autre côté de la Manche, en Angleterre, la toute nouvelle application NR Link fait un carton. "C'est un boitier qu'il faut acheter et commander sur le site 'MyEnergyManager'. Il faut l'installer sur son compteur Linky, et il est relié à une application. Ce boitier est le premier à analyser vos données en temps réel", explique Sophie Brafman sur Europe 1. "Ça va vous permettre d'ajuster complètement votre consommation d'énergie. Vous allez pouvoir anticiper et agir immédiatement", ajoute-t-elle, avec des économies réelles à la clé.

Ce boitier coûte 139 euros, et il s'installe en cinq minutes promettent les concepteurs. La chroniqueuse s'est entretenue avec Anthony Parsons, à l'origine de cette solution. "Les études montrent qu'en général, on baisse entre 10% et 23% de sa facture", affirme-t-il, "en faisant attention, sur l'application et avec les conseils, pour que les choses soient plus simples pour le consommateur". Le concepteur indique également que l'on peut vérifier le bon pilotage du ballon d'eau chaude, le contrat que le client achète chez son fournisseur et d'autres choses de ce type".

Grâce à cette application, on peut donc "détecter des anomalies de consommation, des appareils défectueux, voire toute la consommation globale, et les équipements qui seraient restés branchés toute la nuit", ajoute la chroniqueuse dans Bienfait pour vous. Autant de bons réflexes pour nous aider à baisser le montant de la facture cet hiver.