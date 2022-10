EN IMAGES - Nord : après le passage de la tornade, la commune de Bihucourt dévastée

Un paysage de désolation. Ce dimanche soir, des tornades de faible intensité se sont abattues sur les communes de Bihucourt et de Conty, dans les Hauts-de-France. Toitures arrachées, voitures retournées, arbres déracinés... Les dégâts sont considérables ce lundi matin. Alors que les départements de la Somme et du Nord-Pas-de-Calais étaient placés en vigilance jaune aux orages, rien ne laissait présager que les évènements allaient prendre une telle tournure.

© Maximilien Carlier / Europe 1

À Bihucourt, dans le Nord-Pas-de-Calais, la mini-tornade s'est formée en quelques minutes seulement et a touché des dizaines d'habitations. Sous le choc, les habitants ont seulement eu le temps de se mettre à l'abri, comme le rapporte une habitante au micro d'Europe 1. "Jamais, on aurait pu imaginer ce qui s'est passé. Tout s'est mis à voler. On s'est mis en sécurité dans le sous-sol avec les enfants. On était vraiment terrifiés", a expliqué Mélodie Dinet, l'épouse du maire de la commune.

© Maximilien Carlier / Europe 1

Si 150 personnes ont dû être relogées, heureusement, le phénomène n'a pas fait de victime.

© Maximilien Carlier / Europe 1

Extrêmement rares, ces cas de tornades de faible intensité sont probablement liées aux températures extrêmement douces de ce mois d'octobre.

TORNADE confirmée ! Première vidéo du phénomène impactant la commune de Buhicourt dans le Pas-De-Calais. D’importants dégâts sont signalés. #France#orages#Tornade



Credit: Robin G. pic.twitter.com/89wAGa15w2 — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 23, 2022