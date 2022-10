«On était terrifiés» : dans le Nord, deux communes dévastées par une mini-tornade

Difficile réveil ce lundi matin pour les habitants de Conty et Bihucourt. Ces deux villages de la Somme et du Pas-de-Calais ont payé un lourd tribut aux orages hier soir. Les deux communes ont été balayées par une mini-tornade aussi soudaine que violente. Maisons rasées, arbres déracinés, c'est un véritable spectacle de désolation.

"80% de dégâts" dans la commune de Bihucourt

Des maisons dévastées, des voitures retournées. En quelques minutes, une tornade a frappé des dizaines de foyers sur la commune de Bihucourt, dans le Nord-Pas-de-Calais. Mélodie Dinet, la femme du maire témoigne. C'est sa maison qui a été touchée en premier. "Jamais on aurait pu imaginer ce qui s'est passé. On a tout vu voler. On s'est mis en sécurité dans le sous-sol avec les enfants. On était vraiment terrifiés. On estime quand même à 80% de dégâts dans la commune", souligne-t-elle.

150 habitants ont été relogés et à 80 kilomètres de cette commune, un phénomène similaire a frappé Conty, près d'Amiens, où une soixantaine de maisons a été endommagée. Des orages violents ont aussi touché l'Eure où les pompiers comptabilisent 62 interventions. Trois phénomènes météorologiques rares à cette période de l'année, selon le président de la filière risques de Météo France. "Ce qui est exceptionnel, c'est que cet événement soit si tardif dans la saison, fin octobre. C'est expliqué par les températures extrêmement douces que connaît la France depuis quelques semaines et qui vont encore durer les semaines à venir."

Coupures d'électricité

D'importants travaux de déblaiement sur ces trois secteurs devraient commencer dans la matinée. Aucune victime ne serait à déplorer dans la Somme, a annoncé la préfecture. Du côté du Pas-de-Calais, la préfecture précise que cet "épisode de vents violents" a fait "un blessé léger", coupé la circulation à Ervillers et provoqué "un accident impliquant un poids-lourd sur l'A1, au niveau de la commune de Saint Léger". Des coupures d'électricité ont également été signalées, d'après la préfecture du Nord.

La Somme, le Nord, le Pas-de-Calais et l'Eure étaient placés dimanche en vigilance jaune aux orages par Météo-France, alors que 20 autres départements étaient eux en vigilance "orange".