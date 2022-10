En Loire-Atlantique, les professionnels du nautisme profitent de la douceur de la Toussaint

Des températures dignes d'une fin d'été sont prévues ce lundi sur la côte atlantique, où il fera par exemple 18 degrés à Pornic et 19 degrés aux Sables d'Olonne. Vous avez peut-être la chance d'y passer vos vacances de la Toussaint. Une météo exceptionnelle, inquiétante aussi, même si les touristes et les professionnels en profitent. Europe 1 vous emmène en balade sur le littoral atlantique.

"Si le soleil est là, on va travailler"

Sous la direction d'Eliott, animateur au club de plage des Léopards, une dizaine d'enfants jouent à quelques mètres des vagues. Avec le temps clair et un thermomètre qui affiche une vingtaine de degrés, les conditions de ce mois d'octobre sont idéales pour Marco, le gérant de la structure. "Le vrai patron sur la plage, c'est le soleil. Donc s'il est là, nous, on sait qu'on va travailler", explique-t-il. Et il n'est pas le seul professionnel à s'attendre à des vacances chargées sur le littoral. Johanna, de l'office du tourisme de Saint-Brévin. "C'est vrai qu'ils n'annoncent pas forcément de pluie, que la température est clémente. Grâce à la météo, on peut continuer les activités nautiques. Donc je pense qu'on va avoir un peu de passage."

Un peu, voire beaucoup, de touristes. Aux Voiles royales par exemple, c'est même presque un petit air d'été qui revient. Et Capucine n'a déjà quasiment plus de créneau disponible. "On va avoir du monde. Les plannings sont assez complets. Tous les stages catamaran, planche à voile, wingfol, char à voile... tout cela va bien tourner durant les quinze jours à venir parce que les températures sont plutôt bonnes. On a rarement eu ça, donc on est plutôt très contents."

Et voilà de quoi profiter une dernière fois des joies de la mer avant d'entrer dans l'hiver.