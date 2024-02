EN DIRECT - Salon de l'Agriculture : les visiteurs espèrent une deuxième journée plus calme

Rarement une ouverture du Salon de l'Agriculture n'aura été aussi mouvementée. Emmanuel Macron a quitté samedi soir le Salon après 13 heures d'une visite marquée par des huées et des heurts d'une grande intensité, alors que l'exécutif cherchait depuis un mois à apaiser le mouvement de colère des agriculteurs avant leur grand rendez-vous annuel. Ce dimanche, c'est au tour de Jordan Bardella, président du Rassemblement national, de parcourir les allées à la rencontre des agriculteurs.

Les principales informations : Après une journée mouvementée, Emmanuel Macron a quitté le Salon de l'Agriculture vers 21h15, soit après 13 heures de visite

Le président a fait plusieurs annonces, dont la création d'un "prix plancher"

Ce dimanche, Jordan Bardella est attendu dans les allées porte de Versailles

Visiteurs et exploitants espèrent une deuxième journée plus calme

Après une première journée marquée par des heurts, visiteurs et exploitants présents au Salon de l'Agriculture espèrent une journée plus normale. "Aujourd'hui, on souhaite qu'il y ait plein de monde dans les allées, notamment dans le pavillon 1, où sont les animaux", sourit Jeannie, qui chouchoute Oreillette, l'égérie de cette 60e édition. Les éleveurs du pavillon espèrent que cette journée se déroulera sans encombre. "Il ne faut pas oublier que le hall où il y a tous les animaux, c'est le hall qui attire le plus de monde. Mais quand on voit une famille qui a deux enfants et qui attendent 3 heures devant une porte, qui arrive au milieu des vaches pas avant 14 heures, qui a payé et qui profite du salon que 4 heures au lieu de 8h, c'est peu limite. C'est vrai que le salon ne fait aucun effort vis-à-vis de ces gens-là et c'est un peu dégueulasse", regrette Julien, éleveur à Montbéliard, au micro d'Europe 1.

Jordan Bardella attendu au Salon de l'Agriculture

Ciblé samedi par Emmanuel Macron comme étant le parti du Frexit, le Rassemblement national entend bien riposter ce dimanche. Dans une campagne européenne aux allures de guerre d’images, Jordan Bardella, le président du parti, se rend dans les allées de la porte de Versailles pour rencontrer les agriculteurs et répondre au chef de l'État. Le président du RN restera 48 heures sur place, "pour prendre le temps", explique son entourage. Une manière surtout d’afficher sa proximité avec les agriculteurs, là où le président a suscité samedi une forte hostilité.

Une première journée chaotique en marge de la venue d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a quitté samedi soir le Salon de l'agriculture après 13 heures d'une visite marquée par des huées et des heurts d'une rare intensité, alors que l'exécutif cherchait depuis un mois à apaiser le mouvement de colère des agriculteurs avant leur grand rendez-vous annuel. Sur le fond, le président français s'est efforcé toute la journée de prouver que les agriculteurs avaient été écoutés par l'exécutif et les réformes lancées. Et il a accédé en particulier à deux revendications : la fixation future d'un prix minimum auquel les agriculteurs vendraient leur viande ou autre produit, et l'élévation au rang d'intérêt général majeur de l'agriculture.

Arrivé à 8 heures, il a fini sa visite vers 21h15, après avoir échangé, verre à la main, sur le stand des brasseurs, conclusion traditionnelle des venues du locataire de l'Élysée au terme d'une journée tout sauf ordinaire.