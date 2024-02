Salon de l'Agriculture : pourquoi la vache est-elle toujours l'égérie de l'événement ?

Cette année, elle s'appelle Oreillette. Comme à chaque édition du Salon International de l'Agriculture (SIA), une vache est l'égérie de l'événement. Mais d'où vient cette tradition ? Pourquoi une vache et non un mouton, un porc ou un lapin ?

Un "symbole"

Affiches, billets d'entrée, réseaux sociaux, presse… La photo de l'égérie se décline sur tous les supports depuis 2011. Cette année, Oreillette, une vache de race normande âgée de cinq ans, élevée par deux exploitants (père et fille) dans l'Orne, sera donc l'égérie du prochain Salon de l'agriculture à Paris du 24 février au 3 mars 2024. Avec sa robe à trois couleurs et ses lunettes "bien dessinées", cette vache décorée au concours National Normand 2023 "est l'ambassadrice idéale de la race Normande, mise à l'honneur sur le Salon International de l'Agriculture 2024".

Pourquoi une vache comme égérie ? Parce que cet animal "est un véritable symbole", explique Valérie Le Roy, directrice du SIA. "Au cours des enquêtes menées auprès des visiteurs, on s'est aperçu que ce mammifère représentait tout le salon dans son ensemble", poursuit-elle. L'animal phare de la ferme donc. Selon la directrice du Salon de l'Agriculture, il s'agit de "promouvoir une race, mais également les femmes et les hommes dont l'activité y est liée, les produits qu'elle fabrique et le territoire dans lequel elle vit".

Comment la vache est-elle choisie ?

Mais devenir égérie ne s'improvise pas ! Les races qui souhaitent postuler doivent envoyer leur candidature avant l'ouverture de l'édition précédente, indique le site du ministère de l'Agriculture. Ensuite, la décision finale est prise au mois de mai, après la réunion du jury. Les organismes de sélection prennent note de la décision en juin, et le président de la race choisit la vache début juillet au plus tard.

"Nous veillons au respect de l'alternance entre race à viande et race laitière. Cette année, c'est une Normande, tandis qu'Ovalie représentait la filière de race à viande lors de l'édition précédente. Nous faisons également attention à l'équilibre entre les races à petits effectifs et les grandes races", apprend-on sur le site.