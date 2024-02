La Coordination rurale, proche du RN ? «Non, de nombreux adhérents ne s'y reconnaissent pas», répond sa présidente

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a multiplié les bains de foule et les selfies ce dimanche au Salon de l'Agriculture. Mais quand certains disent que la Coordination rurale, très en vue dans les mouvements de blocages, serait proche du RN, la présidente du syndicat Véronique Le Floc'h rejette ces déclarations en bloc. "Non, franchement ça m'agace, ça agace de nombreux agriculteurs, de nombreux adhérents qui justement ne s'y reconnaissent pas", répond celle qui est également éleveuse laitière, dans l'émission Europe 1 Soir Week-end.

Des déclarations "qui ne visent qu'à nous nuire"

Aussi, ses adhérents "trouvent injustes ces déclarations qui ne visent qu'à nous nuire et à empêcher de faire entendre la vraie voix, celle de la défense de l'agriculture française, les agriculteurs qui veulent vivre de leur métier de façon indépendante et en toute liberté", ajoute Véronique Le Floc'h au micro de Pierre de Vilno.

La présidente du syndicat Coordination rurale assure ne pas connaître en détail les propositions de Jordan Bardella pour les élections européennes, et affirme que son syndicat est "apolitique" et discute "avec tous les partis politiques". "Demain (lundi), ils seront nombreux (au Salon). Nous avons déjà de nombreux rendez-vous avec tous les partis qui viendront à notre rencontre, et on voit bien qu'ils sont en campagne pour les élections européennes", souligne-t-elle sur Europe 1.