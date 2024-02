Échanges tendus, protection policière renforcée... Récit de la visite chaotique d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture

Bousculades, bagarres, insultes... L'inauguration de la 60e édition du Salon de l'Agriculture restera dans les annales de ce rendez-vous incontournable pour son aspect chaotique, à l'occasion de la venue d'Emmanuel Macron en pleine colère des agriculteurs. Malgré les sifflés et les hués, le président a tenté de nouer un dialogue avec des membres de la profession, pour un mini-débat qui a finalement tourné au fiasco. Europe 1 revient sur cette inauguration particulière.

"Vous allez mettre un sparadrap sur une fracture ouverte"

Après l'annulation de son grand débat, Emmanuel Macron, contraint de composer avec des centaines d'agriculteurs en colère, propose en fin de matinée une nouvelle réunion avec les syndicats qui le souhaitent. Une réunion informelle improvisée. Debout en chemise, le chef de l'État écoute des dizaines de témoignages d'agriculteurs en colère sur le suicide, l'Ukraine, l'agriculture biologique ou les problèmes de revenus.

"Ça fait trois ans que je travaille 100 heures par semaine, et je sors pas un euro. C'est ma femme qui me fait me vivre", lance un premier. "On parle de bien-être animal, qu'est-ce qu'on a, nous en agriculture, comme bien-être ?", demande une deuxième. "Dès que j'ai besoin d'un peu d'argent, je vends 5-10 vaches. On n'a pas de vision, il n'y a rien sur le long terme. Vous allez mettre, excusez-moi de vous le dire, un sparadrap sur une fracture ouverte", fustige un troisième.

