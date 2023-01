EN DIRECT - Réforme des retraites : l'âge légal de départ fixé à 64 ans en 2030

Les dés sont jetés. Près de dix mois après la réélection d'Emmanuel Macron, et plusieurs semaines de discussions et de négociations, Élisabeth Borne et le gouvernement présentent ce mardi à partir de 17h30 la tant attendue réforme des retraites. La Première ministre a annoncé le report de l'âge légal de départ, passant de 62 à 64 ans pour tous ceux nés après 1968 et non 65 ans, en 2030. La durée de cotisation pour obtenir une pension à taux plein sera allongée à 43 ans avant l'horizon 2027, et non 2035 comme elle l'avait été fixée lors de la dernière réforme Touraine.

Élisabeth Borne a pris la parole durant une vingtaine de minutes, avant de laisser sa place au ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Suivez en direct la présentation de la réforme des retraites.

Les principales informations : Élisabeth Borne et plusieurs ministres du gouvernement dévoilent la réforme des retraites à partir de 17h30

L'âge légal de départ va passer de 62 à 64 ans et non 65 ans en 2030

Le gouvernement acte la fin des principaux régimes spéciaux

Une pension minimum revalorisée de 100 euros pour tous les retraités

L'âge légal de départ fixé à 64 ans

Le gouvernement a décidé de fixer l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2030 au lieu de 65 ans, confirmant les dernières tendances. L'âge légal sera progressivement relevé au rythme de trois mois par an à partir du 1er septembre prochain. Il sera donc fixé à 63 ans et 3 mois en 2027 à la fin du quinquennat, puis atteindra la cible de 64 ans en 2030, selon ce document.

Une retraite à taux plein après avoir cotisé 43 ans dès 2027

Cette réforme stipule qu'il faudra désormais avoir cotisé 43 ans dès 2027 au lieu de 2035 pour une retraite à taux plein. "Pour bénéficier de sa retraite à taux plein, il faudra, dès 2027, avoir travaillé 43 ans, durée de cotisation votée dans le cadre de la loi Touraine de 2014", qui avait fixé l'échéance à 2035, est-il écrit.

Dispositif adapté pour les carrières longues

L'exécutif prévoit également un dispositif "adapté" pour els carrières longues. "Le dispositif de carrières longues sera adapté pour qu'aucune personne ayant commencé à travailler tôt ne soit obligée de travailler plus de 44 ans", précise l'exécutif.

Fin des principaux régimes spéciaux

Selon le gouvernement, la réforme des retraites "actera l'extinction des principaux régimes spéciaux". "Les nouveaux embauchés à la RATP, dans la branche industries électriques et gazières et à la Banque de France" seront notamment affiliés au régime général pour la retraite, a précisé l'exécutif.

Une pension minimale de 1.200 euros

La réforme prévoit enfin que la pension de retraite, "pour une carrière complétement cotisée au Smic, ne pourra être inférieure à 85% du Smic net, soit environ 1.200 euros bruts par mois". Cela signifie que le minimum de pension augmente de 100 euros par mois pour une carrière complète.

Garantir "l'équilibre" du système des retraites

Au cours de sa prise de parole, Élisabeth Borne a précisé que ces différentes annonces devaient permettre de garantir "l'équilibre financier" du système des retraites en 2030. "Laisser s'accumuler" les "déficits serait irresponsable", a-t-elle estimé, assurant proposer un "projet de justice et un projet porteur de progrès social". La Première ministre a aussi affirmé que ce projet était à ses yeux "meilleur qu'il était il y a six mois" avant la concertation avec les partenaires sociaux et les forces politiques.

Borne se dit prête à "faire encore évoluer" la réforme des retraites au Parlement

Élisabeth Borne s'est dite prête à "faire encore évoluer" la réforme des retraites présentée mardi, "grâce à un débat parlementaire loyal et constructif". "Nous voulons le dialogue, nous l'avons montré ces derniers mois", a déclaré la Première ministre lors d'une conférence de presse. "Cette présentation n'est donc pas un point final", a-t-elle assuré.

Une première journée de manifestations en vue

La suite ne fait guère de doute : réunis en fin d'après-midi à la Bourse du travail à Paris, les dirigeants des huit grands syndicats (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) devraient appeler à une première journée de manifestations et de grèves le 19 ou le 24 janvier. "Si Emmanuel Macron veut en faire sa mère des réformes (...), pour nous ce sera la mère des batailles", résume Frédéric Souillot, patron de Force ouvrière.