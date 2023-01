Grève SNCF contre la réforme des retraites : à la gare Saint-Lazare, journée noire pour les usagers

Un jeudi noir du côté des transports en ce premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites. À la gare Saint-Lazare à Paris notamment, les prévisions ne sont pas très encourageantes. Un TER sur dix en moyenne sur toute la France, un TGV sur trois sur les axes nord et sud, un TGV sur cinq vers l'Atlantique, un sur quatre vers l'est. Mais c'est compliqué aussi vers la Normandie et la banlieue parisienne.

"Je vais mettre 3 heures pour aller travailler"

C'est la galère, même si à partir de 7h30 environ, le trafic s'est un peu amélioré, notamment pour les métros et le RER. Côté TER et TGV, c'est toujours très compliqué. Dans la gare, beaucoup de personnes attendent patiemment. Certains sont debout depuis très longtemps, comme Jean qui a dû s'adapter.

"Je suis parti de chez moi à 3h30 pour commencer le boulot à 6h30. Normalement, je pars de chez moi à 4h45. En moyenne le matin, je mets à 1h15 pour aller travailler. Là, je vais mettre pratiquement 3 heures."

"C'est toujours les mêmes qui sont pénalisés"

Une situation qui ne le ravit pas. Selon lui, cette journée de grève ne changera rien. C'est aussi l'avis d'Anne-Marie qui trouve cette situation particulièrement injuste. "Je n'ai rien contre tous ceux qui veulent défendre leurs droits, mais pas de cette manière-là, parce que c'est toujours les mêmes qui sont pénalisés et on n'avance pas. Je suis d'accord pour qu'ils se mobilisent contre la réforme des retraites, je suis d'accord pour qu'ils défendent leurs droits, mais pas de cette manière-là."

À la gare Saint-Lazare, le trafic s'est poursuivi jusqu'à 9 heures à petit régime, puis se complique à nouveau avant de reprendre un peu plus entre 16h30 et 19h30.