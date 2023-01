«Il faut arrêter de nous prendre pour des ânes» : à Paris, les manifestants révoltés contre la réforme des retraites

Un million de manifestants ce jeudi dans les rues de France pour protester contre la réforme des retraites ? C'est l'objectif de l'intersyndicale. Les services de renseignement, eux, prévoient entre 550.000 et 750.000 personnes dont quatre 20.000 rien qu'à Paris. Dans la capitale, les manifestants sont en route, à l'image des syndicalistes CFDT qu'Europe 1 a pu rencontrer. Ils ont réservé un bus pour rallier Paris depuis Trappes, dans les Yvelines pour être certain d'arriver à l'heure.

La réforme des retraites, le coup de trop

Deux cars sont affrétés pour l'occasion. 160 passagers se serrent les uns contre les autres pour se rendre à Paris et faire entendre leur colère. "Je ne veux pas mais absolument pas travailler jusqu'à 64 ans. Dans les conditions actuelles, on se fout juste de notre gueule, donc ce n'est pas possible. Aujourd'hui, j'avance dans l'âge, j'ai 45 ans, je ne me vois pas faire ça pendant encore 20 ans", s'exclame Christine, directrice d'un service de petite enfance, au micro d'Europe 1. "J'ai deux enfants, quel avenir on va leur laisser ? Je n'en sais rien mais il faut vraiment arrêter de nous prendre pour des ânes", lance-t-elle.

Christine n'est pas une habituée des manifestations, elle descend dans la rue pour la deuxième fois de sa vie.

"Il faut que la rue s'exprime"

Jean-François, 50 ans, est ingénieur pour un grand groupe automobile. Aujourd'hui, il se dit "vraiment fatigué". "Après être passé pendant des années, comme beaucoup de jeunes, dans des boites d'intérim et de sous-traitance, je vais avoir une carrière à trous et partir beaucoup plus tard que les 62 ans. Il faut que la rue s'exprime", affirme-t-il. Les manifestants se donnent rendez-vous place de la République, lieu du rassemblement.