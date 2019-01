"Acte 10" des "gilets jaunes" : 17 personnes en garde à vue à Paris

Dix-sept personnes avaient été placées en garde à vue samedi à 16h30 en marge de la journée de manifestations des "gilets jaunes" à Paris, a appris Europe 1 auprès du parquet.

Une manifestation plus classique. La manifestation parisienne a réuni environ 7.000 personnes en début d'après-midi, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Pour la première fois depuis le début du mouvement social, il y a un peu plus de deux mois, elle s'est déroulée de manière classique, suivant un parcours pré-établi et sans débordements.