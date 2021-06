EN DIRECT - Coronavirus : le port du masque n'est désormais plus obligatoire en extérieur

La levée du port obligatoire du masque en extérieur, annoncée la veille par le Premier ministre Jean Castex, entre en vigueur jeudi. La décrue se poursuit, et la France comptait mercredi 11.519 hospitalisations, tandis que 45 décès ont été comptabilisés à l'hôpital. La vaccination des adolescents contre le Covid-19 est possible depuis mardi, avec pour objectif d'accroître l'immunité collective des Français pour faire face au Covid-19 et à la menace de nouveaux variants comme le Delta, qui poursuit sa progression dans les Landes.

Les informations à retenir : Le port du masque en extérieur n'est désormais plus obligatoire en France

Le couvre-feu sera levé dimanche

Moins de 2.000 patients en réanimation

Fin de l'obligation du port du masque à l'extérieur

Le port du masque à l'extérieur n'est plus obligatoire dès jeudi en France, sauf certaines exceptions, et le couvre-feu sera levé dimanche, a annoncé mercredi le Premier ministre français, Jean Castex, au vu de la baisse des contaminations.

Le port du masque à l'extérieur ne sera plus obligatoire à partir de jeudi, sauf dans certaines circonstances comme les regroupements, les lieux bondés ou les stades. Par ailleurs, le couvre-feu prend fin dimanche à 6h. Cette décision a été prise car la situation sanitaire "s'améliore plus vite que nous l'avions espéré", a expliqué le Premier ministre à l'issue du Conseil de défense et du Conseil des ministres. Mais l'amélioration de la situation sanitaire n'est pas la seule raison qui a poussé l'exécutif a annoncé la fin des restrictions 10 jours avant la date prévue. Tous les détails dans notre article

La situation continue de s'améliorer à l'hôpital

La pression de l'épidémie a continué à se relâcher, avec 11.519 patients atteints du Covid-19 hospitalisés, contre 12.008 la veille, selon les données de Santé publique France, mercredi. Au total, 1.873 d'entre eux se trouvaient dans les services de soins critiques, qui prennent en charge les cas les plus graves, contre 1.952 mardi. L'arrivée de nouveaux patients a fortement ralenti: 1.702 hospitalisations ont été recensées ces sept derniers jours, contre 1.898 annoncés mardi. Fin mai, ce rythme était encore d'environ 3.300 hospitalisations par semaine. 379 malades du Covid ont été admis en réanimation ces sept derniers jours, contre 436 annoncés mardi et environ 900 il y a seulement deux semaines.

45 décès ont été comptabilisés à l'hôpital, portant le bilan depuis le début de l'épidémie à 110.607 morts. 3.058 nouveaux cas positifs ont par ailleurs été enregistrés, pour un taux de positivité de 1,4%, en baisse par rapport à la veille (1,5%).

Un objectif de 35 millions de Français vaccinés d'ici fin août

Plus du quart de la population française est désormais complètement vaccinée contre le Covid-19, selon les chiffres publiés mercredi par le ministère de la Santé. "16.953.092 de personnes ont un schéma vaccinal complet", c'est-à-dire qu'elles ont reçu deux injections, ou une seule si elles ont été vaccinées avec le produit de Janssen (dose unique) ou si elles avaient déjà eu le Covid auparavant. Cela représente environ 25,4% de la population (et 32,3% de la population majeure), contre environ 24,7% mardi.

Le ministère de la Santé a annoncé mardi que le délai entre deux injections d’un vaccin anti-Covid à ARN messager, Pfizer ou Moderna, passe à minimum trois semaines. L’objectif affiché est de vacciner plus rapidement les Français avant les départs en vacances et de lutter contre la propagation du variant Delta, d’origine indienne.

Mercredi, le Premier ministre a fixé un objectif de 35 millions de Français complètement vaccinés d'ici la fin août. Il a également souhaité que 85% des plus de 50 ans ans, et des adultes souffrant de comorbidités, aient reçu au moins une injection à cet horizon.

Des vaccinations obligatoires en Russie et Grande-Bretagne

Confrontées à une situation "dramatique", Moscou et toute sa région ont rendu obligatoire la vaccination dans le secteur des services, une première en Russie face à une campagne d'immunisation qui patine et en l'absence de tout confinement.

Le gouvernement britannique a quant à lui annoncé rendre obligatoire la vaccination complète pour toutes les personnes travaillant dans les maisons de retraite anglaises, y compris le personnel non-médical, après une vaste consultation publique.

Premiers résultats décevants pour le candidat vaccin de CureVac

Le laboratoire allemand CureVac a annoncé mercredi que son principal candidat vaccin contre le Covid-19 n'avait démontré qu'une efficacité de 47%, selon l'analyse intermédiaire d'un essai clinique à grande échelle, et ne remplissait pas à ce stade les critères exigés.

Le vaccin "a atteint une efficacité préliminaire de 47% contre le Covid-19, quelle que soit sa gravité, ne remplissant pas les critères statistiques de succès pré-spécifiés", a indiqué dans un communiqué le laboratoire qui a signé un important contrat de commande avec l'Union européenne pour ce vaccin à ARN messager.

L'UE s'ouvre aux touristes américains

Les ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne ont donné leur feu vert à l'ajout des États-Unis à la liste des pays tiers dont les voyageurs, même non vaccinés, peuvent être admis dans l'Union européenne.

Cela n'empêche pas que les voyageurs en provenance de ces pays ou territoires puissent être soumis par les Etats de destination à des mesures comme des tests, voire une quarantaine. L'UE avait par ailleurs décidé en mai d'autoriser les voyageurs vaccinés de pays tiers

Pour arrêter leur liste, les Européens se fondent notamment sur la situation épidémiologique du pays et l'avancement de sa campagne de vaccination, le nombre de tests menés ainsi que sur la fiabilité des données. Les pays peuvent y figurer s'ils ont enregistré moins de 75 cas de Covid pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours. Aux Etats-Unis ce taux est de 73,9, selon des chiffres du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC).

Plus de 3,8 millions de morts dans le monde

La pandémie a fait plus de 3.824.885 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 10H00 GMT. Après les Etats-Unis (600.652 morts), les pays enregistrant le plus grand nombre de décès sont le Brésil (493.693), l'Inde (379.573), le Mexique (230.428) et le Pérou (189.261). Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

L'Afrique du Sud a enregistré mercredi plus de 13.000 nouveaux cas de Covid-19, soit le nombre de nouvelles infections le plus élevé en 24 heures ces cinq derniers mois, selon les statistiques officielles. Pays officiellement le plus touché du continent africain, l'Afrique du Sud compte près de 1,8 million de cas recensés, dont 13.246 ces dernières 24 heures, et plus de 58.000 décès.