Où partent ceux qui voyagent en avion ? Et quelles différences entre les "juilletistes" et les "aoûtiens" ?

EXCLUSIF

C'est l'heure du grand départ pour les juillettistes. Dès ce soir, et jusqu'à demain, Bison Futé voit rouge en Île-de-France. Une affluence qui se confirme sur les rails puisque la SNCF attend plus d'1,5 million de voyageurs, sans compter les aéroports, qui ne seront pas épargnés.

Pour ce premier grand week-end de départ, Europe 1 révèle une étude menée par le moteur de recherches spécialisé dans les voyages Liligo, qui a compilé des millions de données des réservations de billets d'avion.

Les juillettistes partent plus loin

En analysant ces données, le résultat est sans appel : "Les juillettistes ont tendance à partir 15 jours, alors qu'un aoûtien part en moyenne 11 jours", explique Guillaume Rostan, porte-parole de Liligo. Mais la différence ne s'arrête pas là, puisque la durée des vacances a forcément un impact sur la destination. "Il y a plus de destinations lointaines en juillet. Quand vous partez en Thaïlande, vous avez plus tendance à partir deux, voire trois semaines", confirme le spécialiste. A l'inverse, les aoûtiens plébiscitent une destination française où le soleil ne manque pas, la Corse.

>> De 5h à 7h, c’est "Debout les copains" avec Matthieu Noël sur Europe 1. Retrouvez le replay de l'émission ici

Car en plus d'avoir l'avantage de n'être qu'à un saut de puce en avion, l'île de beauté a vu ses prix baisser. Rallier Bastia coûte par exemple 13% de moins que l'été précédent. Une chute qui s'explique en partie par la concurrence de plus en plus féroce que se livrent les compagnies aériennes, notamment sur le low cost. Mais la Corse a trouvé un concurrent de taille pour attirer les touristes : le Portugal. Bénéficiant de prix attractifs, le pays est même devenu une destination phare des congés d'été. "Les structures touristiques sont là, les gens y retournent, il y a une attirance pour le Portugal qui ne se dément pas d'année en année, depuis 5-6 ans", analyse Guillaume Rostan au micro d'Europe 1.

Enfin, l'autre tendance qui se confirme est la baisse des réservations de dernière minute, qui diminue d'années en années. Car pour trouver les meilleurs tarifs, il n'y a pas de secret : il faut s'y prendre à l'avance.