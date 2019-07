Départ en vacances : attention aux radars, "les forces de l’ordre sont là"

Premier gros week-end de départ en vacances pour les juillettistes. Dès vendredi, Bison Futé voit rouge dans le sens des départs en Île-de-France, avec une circulation dense prévue vers le sud, la Bretagne et la Normandie. Demain, la journée sera orange dans toute la France et rouge en Île-de-France. Attention également aux mauvais comportements sur la route, même si de nombreux radars sont hors service depuis la séquence des "gilets jaunes". La police guette, à la fois au sol et dans les airs.

L'hélicoptère de la gendarmerie rode et ne loupe rien de ce qui se passe sur l'autoroute A6, à la sortie de Paris. Dès qu'une infraction est repérée, elle est transmise par radio aux équipes au sol. Interceptée par des policiers à moto, le conducteur pris en flagrant délit est amené sur une aire d'autoroute.

"On vous a arrêté pour deux infractions : un dépassement par la droite et la vitesse excessive", explique un agent à un automobiliste. Ce dernier avait pourtant bien repéré l'hélicoptère. Il écopera notamment d’une amende de 90 euros pour son dépassement et se verra retirer trois points sur son permis. "C’est la loi, il faut la respecter. C’est important", glisse-t-il, plutôt philosophe.

>> De 5h à 7h, c’est "Debout les copains" avec Matthieu Noël sur Europe 1. Retrouvez le replay de l'émission ici

Faire diminuer le nombre d'accidents

Si ce conducteur est de bonne foi, c'est moins le cas pour d'autres. Téléphone au volant, non-respect des distances de sécurité, oubli du clignotant pour doubler... ce sont souvent de petites infractions, largement banalisées par les automobilistes, mais qui mises bout à bout créent des accidents. "À l’approche des grands départs, on veut que les automobilistes sachent que les forces de l’ordre sont là. Le but n’est pas de réprimer les gens absolument, mais surtout de faire diminuer les accidents", rappelle le commandant Jean-Marc Ruiz au micro d’Europe 1.

Et même si uniquement l'Île-de-France est classée rouge vendredi, des difficultés sont attendues autour de toutes les autres grandes métropoles dès la fin d'après-midi.