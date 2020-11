"Embauchez des personnes handicapées !" : l'appel de Gilbert Montagné aux employeurs

INTERVIEW

En matière de handicap, "les choses ont progressé", se réjouit Gilbert Montagné. Mais tout est loin d'être gagné, notamment en matière d'emploi. A l'occasion de la semaine du handicap, le chanteur lance sur Europe 1 un appel aux employeurs français : "C'est le moment d'être solidaires. Essayez d'embaucher des personnes handicapées, c'est pareil vous verrez. N'ayez pas peur, c'est important."

Lundi, le gouvernement doit présenter de nouvelles mesures en faveur des personnes handicapées, comme des aides pour mieux concilier handicap et parentalité, un soutien prolongé aux embauches et une communication officielle plus accessible. L'exécutif doit également annoncer la prolongation des aides à l'embauche mises en œuvre dans le cadre du plan de relance. "Il ne faut pas que les personnes handicapées soient les premières victimes de cette crise économique", appuie Gilbert Montagné.

Un taux de chômage deux fois plus élevé

Le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois plus élevé que celui de la population active en général. Gilbert Montagné y voit notamment un "manque d'informations". "On regarde encore trop souvent un employé handicapé comme une personne qui va apporter un problème. Au contraire, c'est quelqu'un qui va apporter une solution et être performant", dit-il, avant d'ajouter : "Certains d'entre eux ont travaillé encore plus dur que les autres pour arriver où elles en sont dans leur carrière professionnelle."

Le chanteur se réjouit toutefois du fait que "dans la société, on prend plus en compte et on regarde plus en face les personnes handicapées". Il faut désormais, demande-t-il, miser sur une meilleure intégration, par l'emploi mais aussi par le biais de lieux publics et d'immeubles mieux adaptés aux personnes handicapées.