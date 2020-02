Sur Europe 1, le monde change, le regard sur le handicap aussi

Mardi 11 février, les animateurs et la rédaction de la station se mobiliseront et reviendront dans leurs émissions sur la question du handicap. Des rendez-vous ponctués de témoignages de personnes en situation de handicap, d'aidants et de ceux qui oeuvrent à davantage d'inclusion. Tout au long de la journée, des témoignages d'aidants ou de personnes confrontées au handicap seront diffusés, avec notamment celui de Josef Schovanec, auteur de "Voyage en Autistan" et chroniqueur dans les Carnets du Monde sur Europe 1.

Le programme de cette journée spéciale

6h-9h, dans la matinale de Matthieu Belliard

Dès 7h40, Matthieu Belliard reçoit Yann Bucaille Lanzac fondateur des "Cafés joyeux" qui forment et emploient des personnes porteuses d'un handicap mental ou cognitif, initiative récemment récompensée d'un prix le 27 janvier dernier lors de la cérémonie des "Trophées de l'Avenir".

>> Retrouvez la matinale du jour de Matthieu Belliard en replay et en podcast ici

9h-11h, dans Culture-médias de Philippe Vandel

Philippe Vandel et son équipe reviendront dans le journal des médias sur les 25 ans de "l’Œil et Main", émission bilingue français – langue des signes diffusée sur France 5.

>> Retrouvez toutes les émissions de Philippe Vandel en replay et en podcast ici

12h-14h, dans la France bouge de Raphaëlle Duchemin

La France Bouge recevra 3 invités dans sa partie "Dossier" de 13h15 à 13h50 :

• Didier Roche, président-fondateur de l'association H'up, aveugle suite à un accident domestique quand il avait 6 ans nous parlera de son expérience au micro d'Europe 1.

• Louis Debouzy, 28 ans, atteint d’une myopathie de becker (maladie musculaire – il est en fauteuil roulant électrique). Il a décidé de créer sa propre société d’aide à domicile "Amabilis", suite à de mauvaises expériences.

• Anne-Alexandrine Briand, 33 ans, atteinte de deux pathologies : une dystonie myoclonique* (qui touche le cerveau et provoque des mouvements volontaires au niveau des membres) et la sclérose en plaques depuis 13 ans. Sur scène, Anne-Alexandrine Briand devient Double A ! Elle propose à travers un one-women show un spectacle sur la sclérose en plaques.

>> Retrouvez toutes les émissions de Raphaëlle Duchemin en replay et en podcast ici

14h-15h, dans Hondelatte Raconte de Christophe Hondelatte

Christophe Hondelatte reviendra sur l'histoire de Philippe Croizon, devenu athlète après la perte de tous ses membres. Amputé des quatre membres, il traversait la manche à la nage pour la première fois en 1994.

>> Retrouvez toutes les histoires de Christophe Hondelatte en replay et en podcast ici

18h-20h, dans Votre grand journal du soir de Nathalie Levy

Nathalie Levy recevra notamment entre 18h20 et 19h00, Jonathan Jérémiasz, cofondateur de l’association “Comme les autres” ou encore Véronique Bustreel, directrice Innovation Evaluation et Stratégie de l'Agefiph, Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, pour parler de personnes en situation de handicap.

>> Retrouvez toutes les émissions de Nathalie Levy en replay et en podcast ici