Effondrement d'un glacier en Suisse : comment expliquer un tel phénomène dans les Alpes ?

Le village de Blatten en Suisse a été quasiment rayé de la carte après l'effondrement d'un glacier des Alpes. Comment expliquer un tel phénomène dans cette chaîne de montagnes ? Europe 1 fait le point avec un chercheur du CNRS, qui évoque l'effet d'une hausse des températures et la formation de lacs glaciaires.

Blatten, village situé dans les Alpes suisses, a été détruit à 90% mercredi par l'effondrement du glacier du Birch. Un phénomène exceptionnel qui trouve une explication scientifique. En Suisse comme en France, les Alpes sont confrontées à la déstabilisation des parois rocheuses à cause de la fonte du permafrost, accentuée par le réchauffement climatique.

Hausse des températures

Les glaciers subissent aussi l'augmentation des températures. "Un glacier à température négative colle à la roche. À partir du moment où il passe à 0 degré, il va se mettre à glisser. Compte tenu de la pente, dans certaines situations, des glaciers peuvent être déstabilisés", explique Ludovic Ravanel, chercheur au CNRS, au micro d'Europe 1.

Plusieurs sites sont étroitement surveillés par les scientifiques pour prévenir et limiter ces risques. C'est le cas du glacier de Taconnaz dans la vallée de Chamonix. Plusieurs lacs glaciaires sont également surveillés car ils peuvent se vider brutalement, provoquant des coulées boueuses en aval. "Il y a deux ans, le lac glaciaire qui se formait au fond du glacier des Bossons, toujours dans la vallée de Chamonix, a été vidangé pour éviter le risque", précise le chercheur.

En novembre 2024, l'État a lancé le plan sur les risques d'origine glaciaire et périglaciaire pour mieux comprendre ces risques et les anticiper. Les moyens financiers restent toutefois limités et selon le spécialiste, trop peu de scientifiques sont mobilisés sur ces questions.