Glacier effondré, vallée en sursis : un lac artificiel inquiète les autorités suisses

Les millions de tonnes de glace et de roche qui ont détruit en un instant le petit village de Blatten dans les Alpes suisses mercredi ont donné naissance à un lac artificiel qui ne cesse de gonfler et qui risque d'inonder une partie de la vallée en contrebas, selon les autorités locales.

Les autorités suisses s'inquiètent de la formation d'un lac artificiel, et d'une possible inondation, après l'éboulement de millions de mètre cubes de glace et de roches qui ont détruit la quasi-totalité d'un village dans le sud du pays.

Le lac artificiel qui s'est créé après la destruction du glacier du Birch tend à grossir heure par heure et le blocage de la rivière Lonza qui passe au fond de la vallée du Lötschental fait craindre des inondations en aval.

Un événement exceptionnel

Derrière un immense nuage épais de poussière, des millions de tonnes de roches, de glace et de boue engloutissent les chalets en bois de ce village de montagne. Un phénomène exceptionnel, explique Olivier Gagliardini, chercheur à l'Institut des Géosciences de l'Environnement (IGE). "Ça représente 9 millions de tonnes de matériaux qui sont partis avec le glacier et qui sont descendus en quelques secondes dans la vallée. Un tel événement avec de tels volumes, c'est complètement exceptionnel, c'est du jamais vu. C'est des choses qu'on voit plutôt en Himalaya ou dans les Andes", affirme-t-il.

Désormais, les autorités redoutent une seconde catastrophe. L’éboulement empêche la rivière Lonza de s’écouler, et un lac s’est formé en amont des gravats, poursuit le spécialiste. "Tout le dépôt qui est venu en fond de vallée bloque aujourd’hui la rivière. C’est en train de former un lac, avec le risque que ce lac puisse déborder, c’est-à-dire passer par-dessus le dépôt. Si le barrage est fragile, cela peut conduire à des inondations un peu plus loin dans la vallée", indique-t-il.

La capacité d'accumulation du barrage de Ferden, situé en contrebas, a été augmentée pour réduire au maximum les risques d’un éventuel débordement.