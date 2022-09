Éducation : le niveau des élèves français est-il si mauvais ?

Le coup d'envoi de la rentrée scolaire a été donné jeudi. Mais comment se situe l'école française par rapport à ses voisins européens et au reste du monde ? La France fait plutôt figure de mauvais élève et ne cesse de glisser dans tous les classements internationaux, des classements du type PISA, TEAMS ou IEA. Ce sont des pays comme Singapour, la Corée du Sud et le nord de l'Europe qui tiennent le haut du pavé.

Le France, en bas des classements

La France se situe en bas de la plupart des classements internationaux. Les élèves de 4e d'aujourd'hui ont le niveau d'élèves de 5e d'il y a 25 ans. Beaucoup d'enfants français décrochent parce qu'ils ne possèdent pas les fondamentaux, relèvent les experts des enquêtes internationales.

De mauvais résultats, en particulier en mathématiques et sur les matières littéraires sont à noter, explique Thierry Rocher, qui travaille au service Statistiques du ministère de l'Éducation nationale. "Ils s'en sortent plutôt bien quand il s'agit de compétences assez simples, du type localiser une information alors qu'ils s'en sortent beaucoup moins [bien] quand on leur demande de réagir à des compétences plus complexes sur ce texte."

"C'est-à-dire, se mettre du côté du point de vue de l'auteur, comparer notamment le texte à des expériences antérieures que l'élève aurait vécues... Des compétences plus complexes qui sont moins travaillées que dans les autres pays de l'Union européenne", avance-t-il.

La France fait aussi face à un autre problème, celui des inégalités sociales que l'école ne parvient pas à corriger. Un point positif relevé par les spécialistes : les élèves français sont plutôt bons dans l'utilisation des outils informatiques et la fabrication de programmes, par exemple, pour résoudre un problème.