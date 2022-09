Rentrée scolaire : tout ce qu'il faut savoir sur l'allocation et la prime exceptionnelle

C'est un nouveau coup de pouce pour la rentrée. En plus de l'allocation de rentrée, l'État va verser aux familles les plus modestes une prime exceptionnelle. Pour y voir plus clair, Mélanie Gomez et Julia Vignali ont reçu Sophie Brafman dans l'émission Bienfait pour vous. La chroniqueuse fait le point sur le retour de l'allocation de rentrée scolaire, qui sert notamment pour acheter les fournitures à son enfant, et évoque cette nouvelle prime qui sera cumulable.

La deuxième partie de l'allocation scolaire versée mi-septembre

Pour la rentrée 2022, le gouvernement a revalorisé l'allocation de 4% en raison de la hausse générale des prix. "C'est intéressant pour les trois millions de foyers qui en bénéficient", note Sophie Brafman sur Europe 1. Précisément, il s'agit de 392 euros pour un enfant de 6 à 10 ans, 413 euros pour un collégien de 11 à 14 ans, et enfin 428 euros pour un lycéen de 15 à 18 ans. La première partie de cette allocation de rentrée scolaire a été versée mi-août, et la deuxième partie arrivera vers la mi-septembre.

Une prime exceptionnelle de 100 euros minimum par foyer

Cette année, il y aura également une prime exceptionnelle de rentrée. Elle va concerner près de dix millions de foyers, et pas nécessairement des familles, souligne la chroniqueuse de Bienfait pour vous. Son montant est de 100 euros par foyer, "à quoi s'ajoutent 50 euros par enfant à charge si vous en avez", explique Sophie Brafman.

Cette prime exceptionnelle, qui comme son nom l'indique, peut ne pas être reconduite dans les années à venir, peut être demandée par les allocataires des minimas sociaux et les étudiants boursiers. La bonne nouvelle pour les ménages est que ces deux aides de rentrée sont cumulables.