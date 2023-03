Écologie, entraide, autonomie... Le scoutisme attire de plus en plus de jeunes

Scout un jour, scout toujours ! Le scoutisme a le vent en poupe, et fait de plus en plus d'adeptes auprès des jeunes. Encadrement, apprentissage de la débrouille et de l'autonomie, solidarité, respect de la nature... De nombreux parents se tournent aujourd'hui vers les scouts et y inscrivent leurs enfants. Les scouts Éclaireuses et éclaireurs de France, un groupe laïque, a par exemple doublé son effectif en deux ans. Europe 1 à chausser ses chaussures de randonnées avec le groupe Marcel-Pagnol.

"Vous vous faites des amis à vie"

Sac de rando et tapis de sol de rigueur pour un week-end en forêt. Line et Mathilde sont les plus âgées du groupe. Pour elles, le scoutisme, "c'est vraiment une partie de notre vie. Ça permet d'être un peu à part de la ville, du train-train quotidien. Vous vous faites vraiment des amis à vie", se réjouit la première. "C'est la famille. On est dans l'entraide, et puis aussi on va avoir des valeurs communes alors qu'on ne vient pas tous des mêmes endroits", ajoute sa camarade.

Laïcité, écologie, entraide... Dans ce groupe, c'est souvent une affaire de famille. Frédéric a fait partie des scouts quand il était petit. Aujourd'hui, il y a inscrit ses deux enfants. "On se dit que c'est l'école de la vie. Il y a l'idée de devoir se débrouiller en étant juste à quelques-uns", explique le père de famille.

"On sent qu'il y a un engouement pour le scoutisme"

Le scoutisme laïque est très populaire, explique Akita, le chef Éclais, tout en aidant les plus petits à monter leur tente avant la nuit. "On est donc une soixantaine d'enfants et une vingtaine d'animateurs qui tournent un peu. On sent qu'il y a un engouement pour le scoutisme", explique le surveillant. Un engouement tel que le groupe Marcel-Pagnol cherche de nouveaux bénévoles pour que tous les enfants encore sur liste d'attente puissent eux aussi devenir Éclaireurs.