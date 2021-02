D'où vient le mot "hashtag" ?

Stéphane Bern propose chaque jour, dans Historiquement vôtre avec Matthieu Noël, de partir à la découverte de ces expressions que l'on utilise au quotidien sans forcément connaître leur origine. Lundi, l'animateur nous explique les racines du mot hashtag dont le symbole (#) est bien connu de tous les utilisateurs des réseaux sociaux, en particulier Twitter et Instagram, puisqu'il permet de classer et de retrouver un contenu.

Un dérivé du verbe hacher

C'est en 2015 que le mot hashtag fait son entrée dans le dictionnaire Le Petit Robert. Il est en réalité composé de deux mots : "hash" et "tag". Le premier est un dérivé du verbe anglais to hash, lui-même directement issu du verbe français hacher. "Tag" est quant à lui un mot anglais, c'est un marqueur identifiant un objet. Ainsi, a luggage tag est une étiquette à bagage. À noter qu'au Québec, on n'utilise pas le terme hashtag, mais "mot clic", tandis qu'en bon français on dit dire "mot-dièse".

Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard, puisque dièse vient du grec diésis qui désigne l'action de séparer quelque chose. On retrouve ici une idée similaire avec "hash". À noter également que le mot dièse a changé d'orthographe et de genre à travers l'histoire : Gustave Flaubert et André Gide l'écrivaient "dièze", tandis qu'au 16ème siècle, le mot était féminin.