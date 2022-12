«Du bleu sur la route» : en Gironde, un renforcement des contrôles routiers pour le réveillon

En ce samedi 24 décembre, gendarmes et policiers ne joueront pas au Père Noël. Téléphone au volant, alcoolémie, vitesse, les forces de l'ordre ne prévoient aucun cadeau aux automobilistes qui s'apprêtent à sillonner les routes ce samedi, jour de réveillon. Un trafic qui pourrait bien s'avérer encore plus dense que d'habitude en raison de la grève des contrôleurs SNCF.

Au micro d'Europe 1, Fabienne Buccio, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine s'attend à enregistrer d'importants flux de circulation et a demandé un renforcement des contrôles routiers. "Traditionnellement, déjà, cette période de l'année, on le sait, est davantage accidentogène. Cette année, si on prend la Gironde, on est déjà à 84 morts sur la route", déplore-t-elle.

Plusieurs centaines de forces de l'ordre mobilisées

Un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière. "L'an dernier nous n'étions qu'à 71, même si chaque mort est un mort de trop". La préfète appelle donc la population à faire preuve de retenue au volant. "Il faut vraiment que dans cette période, chacun revienne à ses responsabilités", insiste-t-elle, tout en promettant à ses concitoyens "du bleu sur la route" au cours de ce week-end de Noël. "Les gens seront contrôlés mais c'est pour leur bien et pour que la fête se passe bien", assure Fabienne Buccio.

La préfère confirme des "renforts" et chiffre à "plusieurs centaines" le nombre de policiers et gendarmes, déployés dans tout le département de la Gironde.