Week-end de Noël : entre la grève SNCF et l'affluence sur les routes, la police multiplie les contrôles

Les routes de France prises d'assaut avec la grève de la SNCF ? Cette année, il devrait y avoir plus d'usagers sur les routes en raison de l'annulation de nombreux trains. Si la voiture est une alternative, il faudra toutefois aux automobilistes être vigilants... face aux contrôles routiers. Et les forces de l'ordre seront nombreuses en région Île-de-France, classée rouge dans le sens des départs par Bison Fûté.

Des contrôles sont notamment prévus aux portes du périphérique, sur les grands axes et aux péages franciliens. Selon nos informations, 564 policiers seront répartis dans 124 points de contrôle en région parisienne. La semaine dernière, un dispositif similaire avait été déployé. Ainsi, 929 infractions avaient été relevées par les forces de l'ordre, dont 31 délits, principalement pour consommation d'alcool, de stupéfiants ou des défauts de permis et d'assurance.

L'A10, l'A6 et l'A13 particulièrement touchées

Ce vendredi, les départs en vacances vont se conjuguer avec les flux habituels travail - domicile. À cela, il faut donc rajouter les usagers privés de train. La circulation devrait donc être particulièrement dense aux abords des métropoles, et cela dès 10 heures du matin en Île-de-France, prévient Bison Futé. Un pic de bouchons est attendu entre 15 heures et 18 heures dans le sens des départs. Les autoroutes A10, A6 et A13 devraient surtout être impactées. Et lundi, les difficultés dans le sens des retours pourraient apparaître dès le milieu de matinée et s'étendre jusqu'en début de soirée.