«On fait comme on peut» : malgré la grève SNCF, les voyageurs n'ont pas tiré un trait sur Noël

Si le Nouvel An ne sera finalement pas marqué par des grèves à la SNCF, cela ne change rien aux difficultés que rencontrent les voyageurs lors de ce week-end de Noël. Un TGV sur trois est toujours annulé ce vendredi, et deux TGV sur cinq seront impactés durant le week-end du 24 et du 25 décembre. En gare, ce n'est pourtant pas la grande panique : la majorité des voyageurs ont été avertis en amont de la suppression de leur train. Mais la grève laisse quand même un goût amer à beaucoup de personnes qui ont dû trouver une solution en un temps record.

Huit heures de trajet au lieu de quatre

À la gare Montparnasse, à Paris, si tous les voyageurs ont bien un train, il y a quand même quelques soucis. Pierre a réussi à retrouver un billet après l'annulation de son train, mais il doit faire un trajet bien plus complexe que prévu. "Normalement, Bruxelles-Rennes je mets trois heures et demie à quatre heures, là je mets huit heures. Je dois courir de partout pour essayer d'avoir mes autres trains parce que les correspondances sont très courtes", explique-t-il. Et si sur le papier, il a pu se débrouiller, son voyage n'est quand même pas de tout repos. "J'avais un train en première classe pour venir à Paris Gare du Nord et au final, je me suis retrouvé assis entre deux rames alors que j'ai payé mon billet 176 €", indique Pierre, dépité.

Si Pierre peut tout de même arriver à destination en train, d'autres peuvent seulement faire la moitié de leur itinéraire. Parti de Bordeaux, Yann a pu atteindre Paris en train, mais il a dû trouver un plan B pour la suite de son trajet. "Malheureusement, on a eu un train qui a été annulé de Paris-Nord à Arras. On a dû se reporter sur le covoiturage, les Blablacar, les choses comme ça. Bon c'est pas pratique avec les valises, mais on fait comme on peut", conclut-il en gardant le sourire.

Une circulation normale pour le Nouvel An

Beaucoup de passagers sont tout de même ravis de découvrir qu'il n'y aura pas de grève le week-end prochain. C'est le cas de Françoise, tout juste arrivée à Paris. "C'est quand même un soulagement. J'appréhendais de ne pas en avoir pour retourner à Brest. Je trouve ça très bien pour tout le monde qu'il y ait eu des accords. On va passer de bonnes fêtes c'est super !", conclut-elle. Françoise envisage même de prolonger son séjour à Paris maintenant qu'elle sait qu'il n'y aura aucun soucis pour rentrer.