INFO EUROPE 1 - Noël, Hanouka : Darmanin veut une «présence physique» des forces de l'ordre devant tous les lieux de culte

Le niveau de la menace terroriste est qualifiée de "très élevé". Dans un télégramme envoyé ce lundi aux préfets, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin exige une "forte vigilance" des autorités pour les fêtes juives de Hanouka, du 18 au 26 décembre, et pour les fêtes chrétiennes de Noël, la nuit du 24 décembre pour les catholiques, le Noël arménien le 6 janvier et le Noël orthodoxe le 7 janvier.

Une "présence statique visible"

Les préfets de département doivent dès à présent demander aux services de police et de gendarmerie de se rapprocher des responsables du culte pour une "évaluation de la situation". Policiers et gendarmes devront porter une "attention particulière" aux véhicules en stationnement à proximité des lieux de rassemblement ou de culte. Il est par ailleurs demandé une "présence statique visible" lors des rassemblements et offices.

Les polices municipales et la force militaire Sentinelle seront, elles aussi, mobilisées. Dans un message manuscrit, à la fin du télégramme qu’Europe 1 a consulté, Gérald Darmanin indique souhaiter "la présence physique, à pied, et généralisée devant tous les lieux de culte à l’occasion de ces fêtes religieuses".