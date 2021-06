Dôme de chaleur au Canada : la France peut-elle être aussi touchée par le phénomène ?

Près de 46,6 degrés. C'est la folle température relevée dans une ville de l'Ouest du Canada ce week-end après l'apparition d'un "dôme de chaleur" au dessus du pays, ainsi qu'au dessus de l'Ouest des Etats-Unis. Ce phénomène météo conjugue l'air chaud remonté du Sud du Mexique avec des hautes pressions qui viennent emprisonner cet air chaud et le réchauffent encore. D'où ces records de chaleur.

Des vagues de chaleur "plus intenses, plus précoces ou tardives"

"Ce nouveau record bat le précédent qui était à 45 degrés et qui a été établi il y a 84 ans" souligne David Phillips, climatologue pour Environnement Canada. "Mais nous sommes en plein milieu de la vague de chaleur et ce record pourrait être battu dans seulement un jour ou deux jours", explique-t-il.

Pour lui, ce phénomène n'est pas causée par le réchauffement climatique, mais est empiré par ce dernier : "le réchauffement climatique ne crée pas une vague de chaleur. En revanche, il la rend pire, plus intense, plus précoce ou tardive. C'est ça l'impact des activités humaines sur le climat."

Un phénomène déjà connu en France

D'autre pays sont concernés par ce phénomène du dôme de chaleur, à l'image de la Russie où la température est montée jusqu'à 48 degrés en Sibérie ces derniers jours. Un phénomène qui peut également toucher la France, rappellent les climatologues français. "On a déjà eu des dômes de chaleur sur la France. Rappelez-vous en juin 2019, on connaissait un peu le même type d'épisode puisque notre record national avait été largement battu avec les 46 degrés qui avaient été mesurés à Vérargues dans l'Hérault", explique Christelle Robert, prévisionniste de Météo France.

Des records toujours plus hauts et qui pourraient être amenés à céder rapidement leur place alors que les experts prévoient des vagues de chaleur de plus en plus importantes. Car pour les prévisionnistes, ces records sont une empreinte visible du changement climatique. "Nous sommes amenés à revoir ce type de situation en France et dans d'autres pays du monde", prévient ainsi la spécialiste de Météo France.