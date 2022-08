Dol-de-Bretagne : comment l'écrivain Ken Follett a sauvé la cathédrale

L'histoire des cathédrales gothiques passionne Ken Follett. C'est pour cette raison que l'écrivain succès a fait un don de 148.000 euros à la Fondation du patrimoine, correspondant aux droits d'auteur de son livre Notre-Dame. Sa donation a permis la restauration de la cathédrale de Dol-de-Bretagne.

Des visiteurs venant de toute l'Europe

"On a déjà eu des personnes qui sont venues exprès pour ça", confie sur Europe 1 Aliénor, qui propose des visites guidées de la cathédrale. Depuis deux semaines, certains peuvent venir de très loin pour découvrir des lieux devenus soudainement emblématiques. "On a eu des Allemands une fois, qui nous ont posé vraiment que des questions sur Ken Follett", explique la jeune femme.

Ken Follett est l'auteur, entre autres, du best-seller Les Piliers de la terre, qui retrace l'épopée des bâtisseurs de cathédrales. Des édifices qui ont parfois besoin d'une cure de jouvence, comme ici à Dol-de-Bretagne. Pour mesurer l'ampleur des travaux, il faut prendre de la hauteur par un étroit escalier pour atteindre la forêt où s'entremêlent les éléments de la charpente. "C'est ici que Ken Follett a cloué son ardoise qui lui avait été gravée par un de nos artistes", explique sur Europe 1 Xavier Coadic, adjoint au patrimoine de la ville. "Il a utilisé le vrai marteau du couvreur."

Ken Follett a élargi le public de Dol

Une tuile unique fixée sur la toiture ouest de la cathédrale, en guise de reconnaissance éternelle. Et pour cause, le romancier a cédé l'intégralité des droits d'auteur de son livre Notre-Dame, soit 148.000 euros, pour aider aux travaux. Pour Olivier Delépine, directeur du cathédraloscope, c'est un don du ciel. "C'est quand même une grande cathédrale. Mais on a une commune qui n'est pas non plus trop riche", explique-t-il sur Europe 1. "C'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce coup de pouce financier." Un coup de pouce pour lequel les habitants eux-mêmes ont d'ailleurs contribué en se jetant sur le livre sitôt la nouvelle officialisée.

"Quand il est sorti en 2019, on en avait vendu un et depuis l'annonce du don, on en a vendu 54", affirme Éric, libraire à Dol. Pour une ville de 6.000 administrés, c'est une belle performance et tout le monde y gagne. Dol est ainsi devenue une étape incontournable sur la route du Mont-Saint-Michel. Et l'écrivain gallois, lui, a élargi son public.