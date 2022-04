Notre-Dame : «La cathédrale sera rouverte en 2024», confirme le général Jean-Louis Georgelin

INTERVIEW

La cathédrale de Notre-Dame de Paris sera bien rouverte en 2024. C'est ce qu'a répété ce samedi matin le général Jean-Louis Georgelin, en charge de la restauration de l'édifice. Trois ans après l'incendie ravageur, les travaux suivent leur cours et la visite d'Emmanuel Macron a permis de faire un premier constat.

"Je crois pouvoir dire qu'il a été impressionné. Mais en tout cas, il a pris conscience de tout le travail qui a été fait en un an et qui lui permet d'être confiant dans le fait que, comme il l'a demandé, cette cathédrale sera rendue au culte et à la visite en 2024", détaille Jean-Louis Georgelin.

La flèche reconstruite d'ici 2023

La flèche imaginée par Viollet-Le-Duc et détruire par les flammes est évidemment le chantier le plus attendu dans les travaux. Après les chantiers de sécurisation du site, elle est en train d'être reconstruite "à l'identique, tel que cela a été décidé par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture en juin", précise le responsable.

Selon le général, les Français pourront la voir apparaître petit à petit dans le ciel de Paris courant 2023, grâce à un immense échafaudage de 100 mètres de hauteur. "Il permettra de reconstruire la flèche et on le démontera au fur à mesure. On reconstruira la voûte du transept qu'on fermera avec des pierres", explique-t-il.

Plus de 1.000 chênes en préparation

"Nous avons deux phases de récolte de chêne. Nous en avons lancé une il y a plus d'un an. 1.000 chênes pour la flèche parce que la flèche est en bois. Nous sommes allés chercher des chênes d'une taille spéciale. 45 scieries dans toute la France travaillent encore pour préparer les chênes, pour les amener à Notre-Dame. Et dans une deuxième phase, nous amèneront 1.300 chênes pour la charpente de la nef et du chœur", détaille le général Jean-Louis Georgelin.

Deux sarcophages découverts grâce aux travaux

Lors des travaux, les professionnels ont découverts deux sarcophages en plomb. Des fouilles conduites par l'Institut national de recherches archéologiques (Inra) ont été organisées sur 125m2 dans le sous-sol du transept.

Elles ont permis de retrouver des vestiges du jubé du XIIIe siècle qui avaient été détruits à l'époque du cardinal de Noailles, à l'époque de Louis XIII. "On a trouvé des pièces intéressantes. Ceci dit, Viollet-le-Duc avait déjà trouvé des vestiges de ce jubé, vestiges qui sont exposés au Louvre", précise le général.

"On a retrouvé également un sarcophage en plomb, probablement du treizième. Il est maintenant dans les mains des spécialistes et nous établirons - sans doute pas l'identité - mais en tout cas, on verra si c'est un chanoine ou si c'est un évêque", ajoute-t-il.