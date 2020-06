Disneyland Paris va rouvrir progressivement au public à partir du 15 juillet

Après quatre mois de fermeture, Disneyland Paris rouvrira progressivement au public à partir du 15 juillet, avec une capacité d'accueil réduite et le port du masque obligatoire pour les visiteurs dès 11 ans, a annoncé lundi à l'AFP la première destination touristique privée en Europe.

Le site - qui ne communique plus son nombre de visiteurs depuis 2015, année où il avait accueilli 14,8 millions de personnes - est implanté à Marne-la-Vallée en Ile-de-France, région restée classée en "zone orange" jusqu'au 15 juin dernier en raison de la pandémie de coronavirus.

Réservation du billet obligatoire, port du masque sur l'ensemble du site

Lundi, la filiale française de The Walt Disney Company a annoncé à l'AFP que ses deux parcs à thèmes - le Parc Disneyland et le Parc Walt Disney Studios - fermés depuis le 14 mars, rouvriront "progressivement" à partir du 15 juillet "avec une capacité d'accueil limitée", sans préciser la jauge choisie. La réservation du billet ou du séjour sera obligatoire et se fera uniquement en ligne.

Les salariés comme les visiteurs, dès l'âge de 11 ans, devront porter un masque sur l'ensemble du site, où "les mesures d'hygiène et de sécurité ont été renforcées", précise le communiqué.

La célèbre parade de retour "à une date ultérieure"

Pour tenir compte des normes sanitaires en vigueur, de distanciation physique notamment, un certain nombre d"'expériences, spectacles ou événements seront indisponibles, ou pourront être modifiés lors de la réouverture", précise Disneyland Paris. Entre autres, la célèbre parade ou le spectacle nocturne "Disney Illuminations" ne pourront se tenir et "seront de retour à une date ultérieure". De même, les spectacles 'Le Roi Lion et les rythmes de la Terre' et 'Le Rythme de la Jungle' reviendront plus tard cet été". Les "rencontres" avec les mascottes seront également "temporairement suspendues".

Côté hébergement, un premier hôtel (le Disney's Newport Bay Club) rouvrira dès le 15 juillet et d'autres suivront au cours de l'été, mais deux d'entre eux (le Sequoia Lodge et le Davy Crockett Ranch) "rouvriront à une date annoncée ultérieurement", souligne le groupe.