Des patients de plus en plus jeunes : "Le virus circule avec une intensité exceptionnelle"

INTERVIEW

La campagne de vaccination contre le Covid-19, ouverte à l'ensemble des plus de 70 ans ce samedi, continue de se concentrer sur ceux qui développent des formes graves de la maladie, notamment les plus âgées, alors qu'une personne sur deux de plus de 75 ans n'est pas encore immunisée. Mais dans les hôpitaux, on constate également un rajeunissement inquiétant des personnes admises en réanimation, signe "que le virus circule avec une intensité exceptionnelle, bien plus qu'aux vagues précédentes", selon Odile Launay, infectiologue à l’hôpital Cochin à Paris, coordinatrice du centre de vaccinologie Cochin-Pasteur (Paris) et membre du comité "Vaccin Covid-19".

"On est inquiet par le fait que des personnes plus jeunes, sans facteur de risque, peuvent développer des formes graves, être hospitalisées en soins critiques et potentiellement décéder de cette maladie", alerte cette spécialiste, qui invoque trois raisons pour expliquer que cette troisième vague puisse toucher plus durement des personnes qui n'ont pas encore la soixantaine. "Le nombre de personnes atteintes est très élevé et, de façon mathématique, les formes graves surviennent de manière plus élevée chez des personnes plus jeunes", explique Odile Launay.

Selon elle, la vaccination d'une large part des personnes âgées, notamment les résidents en Ephad, peut aussi donner l'impression d'un rajeunissent des malades, la part des seniors risquant de développer des complications étant moindre que lors des deux premières poussées épidémiques, au printemps dernier et à l'automne. "Le troisième élément, c'est qu'on a aujourd'hui en France un variant anglais, désormais majoritaire. On savait après l'avoir observé au Royaume-Uni qu'il était plus contagieux, et donc potentiellement plus sévère. Il est donc possible qu'il touche les sujets plus jeunes de façon plus plus facile", relève cette spécialiste.